RADJA Nainggolan membuat klarifikasi setelah dicap ngambek saat membela sang tim di laga Bhayangkara FC vs PSS Sleman di lanjutan Liga 1 2023-2024. Ia mengaku menendang bola jauh ke atas karena si kulit bulat sudah keluar lapangan.
Dalam laga yang digelar di Stadion PTIK pada Kamis 22 Februari 2024 sore WIB, The Guardian –julukan Bhayangkara FC– menjadi bulan-bulanan tim tamu. Meski memiliki materi pemain yang lebih oke, Bhayangkara FC nyatanya gagal bersaing.
(Bhayangkara FC kalah 1-4 dari PSS Sleman. (Foto: Instagram/@psssleman)
Laga baru berjalan enam menit, PSS Sleman sudah membuka keunggulan via Ricky Cawor. Berselang delapan menit, Bhayangkara FC menyamakan kedudukan lewat Matias Mier.
Setelah gol Matias Mier, Bhayangkara FC kesulitan mengembangkan permainan. Akibatnya, Bhayangkara FC kebobolan tiga gol tambahan lewat aksi Hokky Caraka pada menit 21, Ajak Riak (62’) dan Hokky Caraka (71’).
Kondisi itu membuat para pemain Bhayangkara FC frustrasi, termasuk Radja Nainggolan. Di sebuah kesempatan, fullback kiri Bhayangkara FC, Muhammad Fatchurohman, melepaskan umpan yang diarahkan kepada Radja Nainggolan.
Namun, belum juga tiba di kaki Radja Nainggolan, si kulti bulat lebih dulu meninggalkan lapangan. Alhasil, Radja Nainggolan langsung menendang bola jauh ke atas.
Apa yang dilakukan Radja Nainggolan mendapat sorotan dari akun Instagram broadcaster Liga 1 2023-2024. Mereka menampilkan momen Radja Nainggolan menendang bola ke atas sambil menulis caption “jangan ngambek bang”.