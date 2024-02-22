Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hati-Hati Timnas Indonesia, Timnas Vietnam Usung Ambisi Tinggi di Kualifikasi Piala Dunia 2026!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |09:06 WIB
Hati-Hati Timnas Indonesia, Timnas Vietnam Usung Ambisi Tinggi di Kualifikasi Piala Dunia 2026!
Timnas Vietnam mengusung target tinggi pada 2024 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, melaporkan Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) memiliki dua target ambisius pada 2024. Mereka menargetkan The Golden Star Warriors lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan menjuarai Piala AFF 2024.

Menurut laporan The Thao 247, VFF telah mengubah rencananya untuk membantu Vietnam mencapai tujuan penting pada 2024 di Piala AFF, Kualifikasi Piala Dunia 2026, dan rangkaian pertandingan FIFA Matchday. Komite Eksekutif VFF telah membuat rencana sepakbola profesional Vietnam dalam setahun ke depan.

Marselino Ferdinan beraksi di depan Nguyen Quang Hai pada laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Di mana, musim baru 2024-2025 diperkirakan akan dimulai pada Agustus mendatang dan berlangsung hingga Juni tahun depan, atau dua bulan lebih awal dari musim 2023-2024 saat ini. Alhasil, waktu kompetisi Piala Super Nasional, V-League, Divisi Utama Nasional, dan Piala Nasional Vietnam pun dimajukan.

Di sisi lain, musim ini masih terus berjalan dan diperkirakan akan berakhir pada awal Juli mendatang dengan ditutup oleh final Piala Nasional Vietnam 2023-2024. Perubahan jadwal tersebut dilakukan VFF berdasarkan rencana dan perhitungan target Vietnam pada 2024.

Menurut The Thao 247, VFF memiliki dua target ambisius untuk Vietnam pada 2024. VFF menargetkan skuad asuhan Philippe Troussier lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan menjuarai Piala AFF 2024.

"Timnas Vietnam Ingin Ulangi Prestasinya di Bawah Pelatih Park Hang-seo?" bunyi judul artikel The Thao 247, dikutip Kamis (22/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187312/berikut_tiga_pemain_top_dunia_hasil_didikan_calon_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman-LAh4_large.jpg
3 Pemain Top Dunia Hasil Didikan Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Nomor 1 Juara Liga Champions!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187089/shin_tae_yong_bantah_pernah_menampar_pemain_ulsan_hd_shintaeyong7777-lSzJ_large.jpg
Shin Tae-yong Siap Pensiun sebagai Pelatih jika Terbukti Tampar Pemain Ulsan HD Jung Seung-hyun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187003/sandy_walsh-5tBz_large.jpg
Statistik Gila Sandy Walsh saat Bantu Buriram United Menang 2-0 atas Ratchaburi FC: Beri Assist Indah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186923/simak_hasil_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026_yang_melibatkan_vietnam_dan_malaysia_serta_thailand-6ryb_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Lolos Usai Kalahkan Malaysia, Thailand Melaju Berkat Selisih Gol!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/51/1651157/menpora-erick-thohir-minta-roadmaps-padel-demi-raih-prestasi-dunia-ycp.webp
Menpora Erick Thohir Minta Roadmaps Padel demi Raih Prestasi Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/10/penyerang_ac_milan_santiago_gimenez_merayakan_gol.jpg
Santiago Gimenez Bakal Tinggalkan AC Milan Januari 2026? Agen sang Pemain Buka Suara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement