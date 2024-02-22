Hati-Hati Timnas Indonesia, Timnas Vietnam Usung Ambisi Tinggi di Kualifikasi Piala Dunia 2026!

MEDIA Vietnam, The Thao 247, melaporkan Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) memiliki dua target ambisius pada 2024. Mereka menargetkan The Golden Star Warriors lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan menjuarai Piala AFF 2024.

Menurut laporan The Thao 247, VFF telah mengubah rencananya untuk membantu Vietnam mencapai tujuan penting pada 2024 di Piala AFF, Kualifikasi Piala Dunia 2026, dan rangkaian pertandingan FIFA Matchday. Komite Eksekutif VFF telah membuat rencana sepakbola profesional Vietnam dalam setahun ke depan.

Di mana, musim baru 2024-2025 diperkirakan akan dimulai pada Agustus mendatang dan berlangsung hingga Juni tahun depan, atau dua bulan lebih awal dari musim 2023-2024 saat ini. Alhasil, waktu kompetisi Piala Super Nasional, V-League, Divisi Utama Nasional, dan Piala Nasional Vietnam pun dimajukan.

Di sisi lain, musim ini masih terus berjalan dan diperkirakan akan berakhir pada awal Juli mendatang dengan ditutup oleh final Piala Nasional Vietnam 2023-2024. Perubahan jadwal tersebut dilakukan VFF berdasarkan rencana dan perhitungan target Vietnam pada 2024.

"Timnas Vietnam Ingin Ulangi Prestasinya di Bawah Pelatih Park Hang-seo?" bunyi judul artikel The Thao 247, dikutip Kamis (22/2/2024).