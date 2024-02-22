Advertisement
LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Bidik Empat Besar, Firza Andika Ingin Persija Jakarta Bungkam Madura United

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |03:37 WIB
Persija Jakarta akan menghadapi Madura United di Liga 1 2023-2024 (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

GIANYAR – Bek Persija Jakarta, Firza Andika, mengatakan timnya akan terus mengusahakan finis di peringkat empat besar musim reguler Liga 1 2023-2024. Oleh karena itu, ia meminta Macan Kemayoran tamlpil maksimal di laga nanti.

Persija Jakarta saat ini masih berada di peringkat sembilan klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan raihan 32 poin dari 24 laga. Mereka terpaut sembilan angka dari zona empat besar dengan 10 pertandingan tersisa.

Lawan Persija pada pekan ke-25 adalah Madura United, yang menghuni posisi enam dengan koleksi 36 poin. Alhasil, kemenangan atas sang wakil Jawa Timur sangat penting untuk bisa membantu mereka melompat ke papan atas.

Namun, Persija akan menjamu Laskar Sapee Kerrab -julukan Madura United- di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, meski berstatus sebagai tuan rumah. Pasalnya, Stadion Patriot Candrabhaga, yang biasa mereka gunakan sebagai kandang, tengah direnovasi.

Kendati bermain jauh dari dukungan Jak Mania, Firza ingin timnya mendapatkan momentum kemenangan dalam laga perdana di Pulau Dewata kontra Madura United. Sebab menurutnya, mereka harus mulai bangkit untuk mengamankan tiket ke babak playoff musim ini dengan finis di peringkat empat besar musim reguler.

“Kami sekarang berada di posisi sembilan, tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk bisa masuk ke posisi empat besar. Walaupun posisi kami kurang ideal, kami harus bisa memulai laga pertama di Bali dengan baik,” kata Firza dilansir dari laman resmi Persija, Rabu (21/2/2024).

