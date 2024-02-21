Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Thomas Doll Minta Persija Jakarta Minimalisir Kesalahan di Laga Kontra Madura United

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |23:47 WIB
Thomas Doll Minta Persija Jakarta Minimalisir Kesalahan di Laga Kontra Madura United
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll (Foto: Media Persija)
A
A
A

GIANYAR – Thomas Doll meminta Persija Jakarta agar meminimalisir kesalahan sendiri di laga kontra Madura United. Sebab, pada beberapa laga terakhir skuad Macan Kemayoran kerap melakukan kesalahan sendiri yang berakibat fatal untuk hasil akhir.

Persija Jakarta menelan kekalahan telak 1-3 saat bertandang ke markas Borneo FC dalam laga terakhir mereka di Liga 1 2023/2024. Hasil minor itu pun memperpanjang rentetan hasil kurang memuaskan yang mereka di mana mereka hanya menang sekali dalam lima pertandingan terakhir mereka.

Sebelumnya, Persija menang 1-0 atas PSS Sleman dan bermain imbang kontra Bhayangkara FC, Persita Tangerang dan Persebaya Surabaya. Alhasil, kini mereka terdampar di peringkat sembilan klasemen sementara Liga 1 2023/2024 dengan koleksi 32 poin dari 24 laga, selisih sembilan angka dari zona empat besar.

Oleh karena itu, pertandingan pekan ke-25 kontra Madura United bakal menjadi laga penting bagi Persija untuk bangkit dari kekalahan sekaligus memperbaiki posisi mereka di klasemen. Apalagi, sang lawan duduk di peringkat enam dengan torehan 36 poin sehingga mereka otomatis bisa mendekat ke papan atas jika mampu menang.

Thomas Doll pun mengungkapkan persiapan yang dilakukan timnya menjelang laga kontra Madura United berjalan dengan baik. Namun, dia mengingatkan para pemainnya untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri ketika bertanding nanti karena itu menjadi penyebab mereka tumbang pada laga terakhir kontra Borneo FC.

“Persiapan pemain selalu baik dalam latihan, tapi hal ini juga terjadi ketika melawan Borneo. Kami tidak memiliki awal yang bagus di tahun baru, jadi kami bisa seharusnya bisa melakukannya lebih baik lagi,” kata Doll dalam konferensi pers jelang laga kontra Madura United, Rabu (21/2/2024)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/51/1651185/taufik-hidayat-soal-target-2-medali-emas-sea-games-2025-kami-realistis-qex.webp
Taufik Hidayat Soal Target 2 Medali Emas SEA Games 2025: Kami Realistis
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/09/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Ditanya soal Target di SEA Games 2025, Sabar/Reza Beri Jawaban Mengejutkan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement