Thomas Doll Minta Persija Jakarta Minimalisir Kesalahan di Laga Kontra Madura United

GIANYAR – Thomas Doll meminta Persija Jakarta agar meminimalisir kesalahan sendiri di laga kontra Madura United. Sebab, pada beberapa laga terakhir skuad Macan Kemayoran kerap melakukan kesalahan sendiri yang berakibat fatal untuk hasil akhir.

Persija Jakarta menelan kekalahan telak 1-3 saat bertandang ke markas Borneo FC dalam laga terakhir mereka di Liga 1 2023/2024. Hasil minor itu pun memperpanjang rentetan hasil kurang memuaskan yang mereka di mana mereka hanya menang sekali dalam lima pertandingan terakhir mereka.

Sebelumnya, Persija menang 1-0 atas PSS Sleman dan bermain imbang kontra Bhayangkara FC, Persita Tangerang dan Persebaya Surabaya. Alhasil, kini mereka terdampar di peringkat sembilan klasemen sementara Liga 1 2023/2024 dengan koleksi 32 poin dari 24 laga, selisih sembilan angka dari zona empat besar.

Oleh karena itu, pertandingan pekan ke-25 kontra Madura United bakal menjadi laga penting bagi Persija untuk bangkit dari kekalahan sekaligus memperbaiki posisi mereka di klasemen. Apalagi, sang lawan duduk di peringkat enam dengan torehan 36 poin sehingga mereka otomatis bisa mendekat ke papan atas jika mampu menang.

Thomas Doll pun mengungkapkan persiapan yang dilakukan timnya menjelang laga kontra Madura United berjalan dengan baik. Namun, dia mengingatkan para pemainnya untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri ketika bertanding nanti karena itu menjadi penyebab mereka tumbang pada laga terakhir kontra Borneo FC.

“Persiapan pemain selalu baik dalam latihan, tapi hal ini juga terjadi ketika melawan Borneo. Kami tidak memiliki awal yang bagus di tahun baru, jadi kami bisa seharusnya bisa melakukannya lebih baik lagi,” kata Doll dalam konferensi pers jelang laga kontra Madura United, Rabu (21/2/2024)