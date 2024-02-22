PSM Makassar vs Bali United: Teco Minta Serdadu Tridatu Tak Hanya Fokus ke Yakob Sayuri

BALI - Stefano Cugurra mengimbau para pemain Bali United untuk tidak hanya mewaspadai Yakob Sayuri saat menghadapi PSM Makassar di Liga 1 2023-2024. Teco menegaskan semua pemain PSM memiliki kualitas sehingga mereka wajib diwaspadai.

Serdadu Tridatu -julukan Bali United- akan menantang PSM Makassar pada pekan ke-25 Liga 1 2023-2024 di Stadion Batakan, Balikpapan, Sabtu (24/2/2024) malam WIB. Jelang melawan juara musim lalu, Stefano Cugurra mewaspadai kekuatan Juku Eja -julukan PSG- yang diperkuat oleh Yaqob Sayuri.

Pelatih yang akrab disapa Teco itu menilai Yakob Sayuri sebagai pemain hebat yang berbahaya bagi tim lawan. Terbukti, sang winger kerap menjadi andalan Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong di beberapa tahun terakhir termasuk di Piala Asia 2023 Qatar.

Namun, Teco enggan anak asuhnya hanya fokus pada Yakob Sayuri saja saat menghadapi PSM Makassar nanti. Sebaliknya, dia menegaskan kepada para pemain Bali United agar mewaspadai semua pemain PSM karena mereka dinilai memiliki kualitas yang sama sehingga wajib diantisipasi.

BACA JUGA: Stefano Cugurra Minta Bali United Langsung Fokus Laga Berikutnya Usai Kalah dari Persik Kediri

“Benar, dia (Yakob) pemain yang bagus tetapi kami tidak ingin fokus satu pemain saja," ujar Teco, dikutip dari laman resmi Bali United, Rabu (21/2/2024).

"Semua pemain dari PSM memiliki kualitas dan kami harus bisa bertahan yang bagus mengantisipasi serangan dari mereka,” tambah mantan pelatih Persija Jakarta itu.