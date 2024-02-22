Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSM Makassar vs Bali United: Teco Minta Serdadu Tridatu Tak Hanya Fokus ke Yakob Sayuri

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |03:12 WIB
PSM Makassar vs Bali United: Teco Minta Serdadu Tridatu Tak Hanya Fokus ke Yakob Sayuri
Pelatih Bali United, Stefano Cugurra (Foto: Bali United)
A
A
A

BALI - Stefano Cugurra mengimbau para pemain Bali United untuk tidak hanya mewaspadai Yakob Sayuri saat menghadapi PSM Makassar di Liga 1 2023-2024. Teco menegaskan semua pemain PSM memiliki kualitas sehingga mereka wajib diwaspadai.

Serdadu Tridatu -julukan Bali United- akan menantang PSM Makassar pada pekan ke-25 Liga 1 2023-2024 di Stadion Batakan, Balikpapan, Sabtu (24/2/2024) malam WIB. Jelang melawan juara musim lalu, Stefano Cugurra mewaspadai kekuatan Juku Eja -julukan PSG- yang diperkuat oleh Yaqob Sayuri.

Pelatih yang akrab disapa Teco itu menilai Yakob Sayuri sebagai pemain hebat yang berbahaya bagi tim lawan. Terbukti, sang winger kerap menjadi andalan Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong di beberapa tahun terakhir termasuk di Piala Asia 2023 Qatar.

Namun, Teco enggan anak asuhnya hanya fokus pada Yakob Sayuri saja saat menghadapi PSM Makassar nanti. Sebaliknya, dia menegaskan kepada para pemain Bali United agar mewaspadai semua pemain PSM karena mereka dinilai memiliki kualitas yang sama sehingga wajib diantisipasi.

“Benar, dia (Yakob) pemain yang bagus tetapi kami tidak ingin fokus satu pemain saja," ujar Teco, dikutip dari laman resmi Bali United, Rabu (21/2/2024).

"Semua pemain dari PSM memiliki kualitas dan kami harus bisa bertahan yang bagus mengantisipasi serangan dari mereka,” tambah mantan pelatih Persija Jakarta itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/51/1651189/kemenpora-siap-salurkan-bantuan-ke-korban-bencana-banjir-sumatera-gvt.webp
Kemenpora Siap Salurkan Bantuan ke Korban Bencana Banjir SumateraÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/12/roberto_mancini_berharap_bisa_kembali_melatih_timn.jpg
Terungkap! Roberto Mancini Tawarkan Diri Kembali Latih Timnas Italia 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement