Cristiano Ronaldo dan Carlos Tevez Pergi, Wayne Rooney Heran Manchester United Malah Beli 2 Pemain Ini

Cristiano Ronaldo dan Carlos Tevez meninggalkan Manchester United pada bursa transfer musim panas 2009. (Foto: REUTERS)

CRISTIANO Ronaldo dan Carlos Tevez pergi pada bursa transfer musim panas 2009, Wayne Rooney heran Manchester United tidak bergerak cepat. Alih-alih mendatangkan pemain top, manajemen Manchester United malah mendaratkan pesepakbola kelas dunia.

Saat itu atau pada musim panas 2009, untuk menutup kepergian Cristiano Ronaldo dan Carlos Tevez, manajemen Setan Merah mendaratkan Michael Owen yang sudah lewat masa kejayaannya, plus mendatangkan Gabriel Obertan dari Girondins Bordeaux.

(Wayne Rooney, Carlos Tevez dan Cristiano Ronaldo pada 2008)

Hasilnya, dua nama di atas gagal total bersama Manchester United. Di musim pertama ditinggalkan Cristiano Ronaldo dan Carlos Tevez, Manchester United gagal mempertahankan gelar Liga Inggris dan Liga Champions.

Setelah lewat masa kelam pada 2009, Wayne Rooney berharap Manchester United melakukan langkah cepat dengan mendatangkan pesepakbola top pada bursa transfer selanjutnya.

Namun, uniknya manajemen Manchester United melakukan langkah unik lain dengan mendatangkan dua bek muda. Mereka ialah Chris Smalling pada 2010 dan Phil Jones setahun berselang.

Kondisi di atas yang membuat Wayne Rooney ragu menandatangani kontrak baru bersama Manchester United. Ia tak melihat Manchester United memiliki masa depan cerah saat itu.