Barcelona Ditahan Napoli 1-1, Xavi Hernandez: Kami Seharusnya Menang

NAPLES - Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, merasa timnya membuang banyak peluang bagus saat ditahan imbang Napoli 1-1 pada leg I 16 besar Liga Champions 2023-2024. Ia menegaskan Blaugrana seharusnya pantas mendapatkan kemenangan atas tuan rumah.

Barcelona harus puas ditahan imbang 1-1 saat bertandang ke markas Napoli di leg pertama 16 besar Liga Champions 2023-2024. Pertandingan tersebut dilangsungkan di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Italia, Kamis (22/2/2024) dini hari WIB.

Robert Lewandowski sempat membawa Barcelona memimpin 1-0 pada menit 60. Sialnya, mereka gagal mengamankan kemenangan karena harus kebobolan oleh gol penyeimbang Victor Osimhen hanya beberapa menit berselang tepatnya pada menit 75.

Secara statistik, Barcelona lebih unggul dengan penguasaan bola 51 persen. Tim asuhan Xavi itu telah melepaskan 12 percobaan, enam di antaranya on target, sedangkan Napoli hanya satu on target dari enam kali percobaan.

Selepas pertandingan, Xavi mengatakan Barcelona telah bermain apik dalam laga ini. Namun, ia menyesal karena anak asuhnya tidak men-delay permainan ketika unggul 1-0 sehingga kebobolan.

“Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus. Kami melakukannya dengan sangat baik dengan penguasaan bola yang panjang, namun kami seharusnya memperlambat permainan saat kami unggul 1-0," kata Xavi, dikutip dari laman resmi Barcelona, Kamis (22/2/2024).