Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Buntut Sebut Kalvin Phillips Gendut Sampai Bikin Frustrasi, Guardiola Minta Maaf

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |22:08 WIB
Buntut Sebut Kalvin Phillips Gendut Sampai Bikin Frustrasi, Guardiola Minta Maaf
Josep Guardiola kala mendampingi Manchester City berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

BUNTUT sebut Kalvin Phillips gendut sampai bikin frustrasi, pelatih Manchester City, Josep Guardiola. Dia mengatakan baru kali ini ucapannya menyebabkan masalah dengan pemainnya sendiri.

Untuk diketahui, Guardiola menyatakan bahwa Phillips kelebihan berat badan setelah sang pemain tak masuk skuadnya untuk bermain melawan Liverpool di Piala Liga Inggris musim lalu pada Desember 2022. Itu adalah pertandingan pertama timnya setelah Piala Dunia 2022 selesai digelar di Qatar.

Kalvin Phillips

“Dia tidak datang dalam kondisi untuk melakukan sesi latihan dan bermain. Dia tidak cedera. Dia tiba dengan kelebihan berat badan. Saya tidak tahu mengapa,” kata Guardiola saat itu.

Belum lama ini, setelah dipinjamkan ke West Ham United, Phillips membuat pengakuan yang mencenangkan. Dia mengaku ucapan Guardiola yang menyebutnya kelebihan berat badan membuat dirinya menderita ‘gangguan besar pada kepercayaan diri saya’.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/11/1651143/jadwal-timnas-futsal-putri-indonesia-di-sea-games-2025-novita-targetkan-emas-tdx.webp
Jadwal Timnas Futsal Putri Indonesia di SEA Games 2025: Novita Targetkan Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/09/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Ditanya soal Target di SEA Games 2025, Sabar/Reza Beri Jawaban Mengejutkan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement