Buntut Sebut Kalvin Phillips Gendut Sampai Bikin Frustrasi, Guardiola Minta Maaf

BUNTUT sebut Kalvin Phillips gendut sampai bikin frustrasi, pelatih Manchester City, Josep Guardiola. Dia mengatakan baru kali ini ucapannya menyebabkan masalah dengan pemainnya sendiri.

Untuk diketahui, Guardiola menyatakan bahwa Phillips kelebihan berat badan setelah sang pemain tak masuk skuadnya untuk bermain melawan Liverpool di Piala Liga Inggris musim lalu pada Desember 2022. Itu adalah pertandingan pertama timnya setelah Piala Dunia 2022 selesai digelar di Qatar.

“Dia tidak datang dalam kondisi untuk melakukan sesi latihan dan bermain. Dia tidak cedera. Dia tiba dengan kelebihan berat badan. Saya tidak tahu mengapa,” kata Guardiola saat itu.

Belum lama ini, setelah dipinjamkan ke West Ham United, Phillips membuat pengakuan yang mencenangkan. Dia mengaku ucapan Guardiola yang menyebutnya kelebihan berat badan membuat dirinya menderita ‘gangguan besar pada kepercayaan diri saya’.