Gara-Gara Asik Joget di Gym KMSK Deinze, Marselino Ferdinan Tuai Sorotan dan Kritik dari Bonek Surabaya

GARA-gara asyik joget di fasilitas gym KMSK Deinze, Marselino Ferdinan menuai sorotan dan kritik dari para Bonek Surabaya -sebutan suporter Persebaya Surabaya. Sebab, Marselino dianggap menyia-nyiakan waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah latihan.

Seperti diketahui, wonderkid Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, saat ini tengah menempuh karier di klib kasta kedua Liga Belgia, yakni KMSK Deinze. Marselino didatangkan pada 2023 dan sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Sayangnya, selama satu tahun berkarier di Belgia, pemain kelahiran Jakarta, 9 September 2004 itu masih dianggap kurang oleh pelatih, khususnya dari segi fisik. Selain itu, Marselino juga masih kalah bersaing dengan para pemain lain.

Akibat hal ini, Marselino Ferdinan pada musim ini sangat kurang menit bermain. Total, ia baru bermain dalam satu pertandingan saja. Itu pun ia bermain hanya dari bangku cadangan dan hanya mentas selama sekira satu menit.

Namun, alih-alih meningkatkan intensitas latihan demi meningkatkan performa dan menambah menit bermain, Marselino Ferdinan justru banyak membuat konten joget. Salah satunya seperti yang terlihat di akun Instagram @persebayafans.27.

Dalam video berdurasi 15 detik tersebut, tampak Marselino Ferdinan mengenakan setelan latihan. Namun alih-alih berlatih, dirinya justru berjoget sambil senyum-senyum di hadapan kamera.

Aksi Marselino ini dengan segera menuai sorotan dan kritik, khususnya dari para Bonek yang merupakan pendukung Persebaya Surabaya. Persebaya sendiri merupakan klub lama dari Marselino sebelum abroad ke Liga Belgia.