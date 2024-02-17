Cerita Marselino Ferdinan soal Makna Besar Suporter Timnas Indonesia dalam Kariernya

GELANDANG serang Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, bercerita soal makna besar suporter Timnas Indonesia dalam karienrya. Pemain KMSK Deinze itu mengatakan suporter merupakan salah satu elemen penting dalam karier sepakbolanya.

Marselino Ferdinan menjadi sorotan setelah penampilan impresifnya bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Meski hanya mampu mengantar sampai babak 16 besar, Marselino berhasil mencatatkan satu gol, empat intersep, 12 tekel, 76 operan sukses, dan tujuh tembakan.

Bukan hanya itu, Marselino juga menjadi sorotan setelah menjadi pemain termuda yang mencetak gol di Piala Asia. Pemain berusia 19 tahun itu mencetak gol saat Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak pada 15 Januari 2024.

Marselino mengaku tidak akan bisa menorehkan catatan impresif itu tanpa peran suporter. Mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut mengatakan, suporter Timnas Indonesia merupakan faktor penting dalam perkembangan kariernya.

“Pemain ke-12 ya, saya sebut suporter. Tanpa suporter kita bukan apa-apa, kita tidak akan dikenal siapa-siapa. Jadi (suporter) sangat-sangat berarti, tetap dukung kami dan selalu bersama Timnas Indonesia,” ujar Marselino, dikutip dari laman Kita Garuda, Sabtu (17/2/2024).