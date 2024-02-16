Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ungkap 3 Pemain Timmas Vietnam yang Bakal Permalukan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |21:00 WIB
Media Vietnam Ungkap 3 Pemain Timmas Vietnam yang Bakal Permalukan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Vietnam bakal hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: VFF)
A
A
A

MEDIA asal Vietnam, The Thao 247, menyebut ada tiga pemain Timnas Vietnam yang berpotensi mempermalukan Timnas Indonesia ketika kedua tim berjumpa di laga lanjutan babak kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tentunya info dari media Vietnam itu patut untuk diketahui agar Garuda bisa menyiapkan diri.

"3 Pemain Timnas Vietnam Bikin Indonesia Malu," bunyi judul artikel yang dibuat The Thao 247, Jumat (16/2/2024).

Rupanya, ketiga pemain Timnas Vietnam yang dimaksud The Thao 247 itu yakni Nguyen Quang Hai, Doan Van Hau, dan Nguyen Tien Linh. Lantas, mengapa mereka disebut bisa membuat Timnas Indonesia malu?

Bagi Quang Hai, pemain yang dijuluki Lionel Messi dari Vietnam itu dinilai masih menjadi sosok yang berbahaya bagi Timnas Indonesia. Gelandang berusia 26 tahun berkaki kiri itu sangat pandai menggiring bola, memutar, dan mengontrol bola.

Timnas Indonesia vs Vietnam

Sementara itu, Doan Van Hau adalah musuh Timnas Indonesia gara-gara tingkah lakunya di lapangan yang kerap menimbulkan kontroversi. Bahkan, dia pernah membuat eks pemain Timnas Indonesia, Evan Dimas, mengalami cedera pada laga final SEA Games 2019.

Halaman:
1 2
      
