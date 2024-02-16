Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Ketum PSSI Erick Thohir Setelah Ranking FIFA Timnas Indonesia Melesat Drastis

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |10:59 WIB
Respons Ketum PSSI Erick Thohir Setelah Ranking FIFA Timnas Indonesia Melesat Drastis
Timnas Indonesia naik 4 posisi di ranking FIFA Februari 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

RESPONS Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, setelah ranking FIFA Timnas Indonesia melesat drastis akan diulas Okezone. Timnas Indonesia naik empat posisi di ranking FIFA Februari 2024, tepatnya dari peringkat 146 ke 142 dunia.

Meroketnya posisi Timnas Indonesia efek kelolosan mereka ke 16 besar Piala Asia 2023. Sepanjang Piala Asia 2023, Timnas Indonesia total mendapatkan surplus 8,65 poin.

Timnas Indonesia naik ke peringkat 142 dunia. (Foto: REUTERS)

(Timnas Indonesia naik ke peringkat 142 dunia. (Foto: REUTERS)

Erick Thohir pun bersyukur Timnas Indonesia menempati posisi 142 dunia dan menjadi pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meski menargetkan masuk 100 besar dunia, Erick Thohir menganggap ranking 142 dunia membuktikan program Timnas Indonesia untuk kompetitif dan berkualitas sudah berjalan baik.

"Alhamdulillah, posisi 142 di FIFA tak hanya tertinggi dalam lima tahun terakhir, tapi juga dalam setahun ini. Meski target saya tetap segera mungkin bisa tembus 100 dunia, ini sebuah proses yang membuktikan program yang kami lakukan di PSSI, terutama dalam menyiapkan timnas yang kompetitif dan berkualitas, sudah on the track," kata Erick Thohir mengutip dari laman resmi PSSI, Jumat (16/2/2024).

Timnas Indonesia pun berpeluang kembali menaikkan ranjing FIFA pada Maret 2024. Sebab, tim besutan Shin Tae-yong itu akan tampil di dua laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Halaman:
1 2
      
