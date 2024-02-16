Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Pemain Persija Jakarta yang Takkan Dilepas Thomas Doll ke Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Andalan Shin Tae-yong

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |10:58 WIB
5 Pemain Persija Jakarta yang Takkan Dilepas Thomas Doll ke Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Andalan Shin Tae-yong
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll (Foto: Media Persija)
A
A
A

LIMA pemain Persija Jakarta yang takkan dilepas Thomas Doll ke Timnas Indonesia U-23 untuk Piala Asia U-23 2024 menarik untuk di bahas. Thomas Doll beralasan saat ini para pemainnya tengah fokus untuk menembus peringkat empat besar Liga 1 2023-2024.

Seperti diketahui, saat ini Timnas Indonesia U-23 tengah menatap Piala Asia U-23 2024. Skuad Garuda Muda ditargetkan untuk melaju ke 16 besar.

Kali ini Okezone akan membahas lima pemain Persija Jakarta yang takkan dilepas Thomas Doll ke Timnas Indonesia U-23. Siapa saja pemain yang dimaksud? berikut ulasannya

5. Rayhan Hannan


Pertama ada nama Rayhan Hannan yang mendapat panggilan Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Hannan merupakan gelandang potensial yang dimiliki Persija Jakarta.

Tak heran Thomas Doll selaku pelatih Macan Kemayoran keberatan untuk melepas pemainnya itu ke skuad Timnas Indonesia U-23. Sebagai catatan, Hannan tercatat sudah bermain sebanyak 20 kali dengan catatan satu assist untuk tim Ibu Kota

4. Dony Tri Pamungkas


Dari 23 pertandingan yang telah dilalui, Dony Tri Pamungkas tercatat telah bermain sebanyak 15 kali. Terkini , pemain berusia 18 tahun itu juga turun saat Macan Kemayoran kalah 1-3 dari Borneo FC.

Kendati usia Dony masih muda, sang pemain memang kerap dipercaya tampil oleh Thomas Doll di laga-laga penting sepanjang Liga 1 2023-2024. Pelatih asal Jerman itu memang kerap melakukan rotasi pemain, mengingat minimnya pemain yang dia mainkan lantaran cedera.

Halaman:
1 2
      
