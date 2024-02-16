3 Pemain Manchester United Absen Lawan Luton Town di Liga Inggris 2023-2024, Siapa Saja?

Berikut 3 pemain Manchester United yang absen lawan Luton Town di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: REUTERS)

SEBANYAK 3 pemain Manchester United absen saat bertandang ke markas Luton Town di lanjutan Liga Inggris 2023-2024, Minggu 18 Februari 2024 pukul 23.30 WIB. Mereka ialah Mason Mount, Aaron Wan-Bissaka dan Tyrell Malacia yang belum pulih dari cedera.

Absennya nama-nama di atas praktis merugikan Manchester United. Sebab, Manchester United butuh tampil full team demi mendekat dengan posisi empat besar klasemen Liga Inggris 2023-2024.

(Mason Mount masih absen lawan Luton Town. (Foto: REUTERS)

Saat ini, Manchester United menempati posisi keenam di klasemen sementara dengan 41 poin. Mereka tertinggal enam angka dari Tottenham Hotspur di posisi keempat.

“Pertama, Aaron Wan-Bissaka akan membutuhkan waktu beberapa minggu karena dia kembali mengalami cedera saat latihan minggu lalu,” kata pelatih Manchester United Erik Ten Hag mengutip dari laman resmi Manchester United, Jumat (16/2/2024).

“Begitu juga dengan Mason Mount dan Tyrell Malacia yang akan memakan waktu beberapa minggu lagi untuk pulih,” lanjut pelatih asal Belanda ini.

Mason Mount bergabung dengan Manchester United pada bursa transfer musim panas 2023, tetapi jarang mendapatkan menit bermain karena mengalami cedera. Ia baru memainkan 12 laga di semua kompetisi bersama The Red Devils dan menyumbangkan satu assist.