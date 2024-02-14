Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ketum PSSI Erick Thohir Berikan Hak Suara di Pemilu 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |11:25 WIB
Ketum PSSI Erick Thohir Berikan Hak Suara di Pemilu 2024
Erick Thohir nyoblos pemilus 2024 di Tebet. (Foto: Andri Bagus/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, meramaikan pesta demokrasi dengan memberikan suaranya di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pria 53 tahun itu memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17, Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024).

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, Erick Thohir tampil santai ke lokasi. Mantan presiden Inter Milan itu hadir mengenakan jaket hitam dan celana panjang. Dia didampingi keluarga besarnya datang ke TPS 17.

Erick Thohir nyoblos di Tebet. (Foto: Andri Bagus/MPI)

(Erick Thohir nyoblos di Tebet. (Foto: Andri Bagus/MPI)

Ketika tiba di di TPS, Erick Thohir disambut hangat para pemilih lain yang sudah berada di TPS. Rintikan hujan pun tidak menyurutkan semangat para pemilih untuk menyalurkan haknya.

Antrean di TPS 17 cukup tertib sejak sejak pukul 07.00 WIB untuk melayani para pemilih. Di sana tercatat ada 274 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebatas informasi, pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 diadakan serentak di dalam negeri, Rabu (14/2/2024).

Pemilu 2024 adalah hajatan besar pesta demokrasi di Indonesia untuk pemilihan legislatif (Pileg), serta pemilihan presiden (Pilpres). Pemilu 2024 hari ini, didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
