Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Timnas Termahal di Euro 2024, Nomor 1 Sentuh Rp19 Triliun!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |05:05 WIB
5 Timnas Termahal di Euro 2024, Nomor 1 Sentuh Rp19 Triliun!
Timnas Inggris merupakan kesebelasan termahal di Piala Eropa 2024 (Foto: England Football)
A
A
A

BERIKUT lima skuad tim nasional termahal di Euro 2024 (Piala Eropa 2024). Hal ini membuktikan turnamen empat tahunan itu akan dimeriahkan pesepakbola-pesepakbola terbaik di dunia.

Piala Eropa tetap menjadi daya tarik tersendiri setelah Piala Dunia. Sebab, Benua Biru merupakan kiblat sepakbola. Tidak jarang, turnamen ini memunculkan kejutan-kejutan berarti.

Logo Piala Eropa 2024 (Foto: UEFA)

Lalu, mana saja tim nasional termahal di Piala Eropa 2024? Simak ulasan berikut ini.

5 Timnas Termahal di Euro 2024

5. Timnas Jerman

Timnas Jerman

Tuan rumah muncul di nomor lima. Skuad Der Panzer terhitung mahal berdasarkan taksiran di situs Transfermarkt.

Skuad asuhan Julian Nagelsmann menyentuh 654 juta euro (setara Rp10 triliun). Mereka tentu menjadi salah satu kandidat juara di turnamen kali ini.

4. Timnas Spanyol

Timnas Spanyol

Negara berikutnya adalah Timnas Spanyol. Jawara tiga kali Piala Eropa ini memiliki nilai pasar 902 juta euro (setara Rp15,1 triliun).

Hal itu membuktikan Spanyol sebagai salah satu kandidat juara. Kendati tengah memasuki masa transisi, La Furia Roja tak bisa dipandang sebelah mata.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/12/3038251/nobar_piala_eropa_2024-ta0K_large.jpg
Seru! MVN Gelar Nobar Piala Eropa 2024 di Summarecon Mall Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/51/3023673/prediksi-skor-denmark-vs-inggris-di-piala-eropa-2024-the-three-lions-mengaum-keras-tfc7brdEZM.jpg
Prediksi Skor Denmark vs Inggris di Piala Eropa 2024: The Three Lions Mengaum Keras?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/51/3005962/para-pemain-inter-milan-siap-gendong-timnas-italia-di-uefa-euro-2024-52mnWzMye4.jpg
Para Pemain Inter Milan Siap Gendong Timnas Italia di UEFA Euro 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/51/3005667/5-negara-peserta-euro-2024-yang-ranking-fifa-nya-paling-dekat-dengan-timnas-indonesia-nomor-1-pernah-bantai-thailand-8-0-8Pd1ffLvwT.jpg
5 Negara Peserta Euro 2024 yang Ranking FIFA-nya Paling Dekat dengan Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Bantai Thailand 8-0!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/25/11/1648095/fifa-kucurkan-1-miliar-dolar-untuk-pembangunan-stadion-negara-berkembang-begini-respons-pssi-hgb.jpg
FIFA Kucurkan 1 Miliar Dolar untuk Pembangunan Stadion Negara Berkembang, Begini Respons PSSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/erick_thohir.jpg
Timur Kapadze Latih Timnas Indonesia? Erick Thohir Beri Respons Mengejutkan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement