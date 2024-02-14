5 Timnas Termahal di Euro 2024, Nomor 1 Sentuh Rp19 Triliun!

Timnas Inggris merupakan kesebelasan termahal di Piala Eropa 2024 (Foto: England Football)

BERIKUT lima skuad tim nasional termahal di Euro 2024 (Piala Eropa 2024). Hal ini membuktikan turnamen empat tahunan itu akan dimeriahkan pesepakbola-pesepakbola terbaik di dunia.

Piala Eropa tetap menjadi daya tarik tersendiri setelah Piala Dunia. Sebab, Benua Biru merupakan kiblat sepakbola. Tidak jarang, turnamen ini memunculkan kejutan-kejutan berarti.

Lalu, mana saja tim nasional termahal di Piala Eropa 2024? Simak ulasan berikut ini.

5 Timnas Termahal di Euro 2024

5. Timnas Jerman

Tuan rumah muncul di nomor lima. Skuad Der Panzer terhitung mahal berdasarkan taksiran di situs Transfermarkt.

Skuad asuhan Julian Nagelsmann menyentuh 654 juta euro (setara Rp10 triliun). Mereka tentu menjadi salah satu kandidat juara di turnamen kali ini.

4. Timnas Spanyol

Negara berikutnya adalah Timnas Spanyol. Jawara tiga kali Piala Eropa ini memiliki nilai pasar 902 juta euro (setara Rp15,1 triliun).

Hal itu membuktikan Spanyol sebagai salah satu kandidat juara. Kendati tengah memasuki masa transisi, La Furia Roja tak bisa dipandang sebelah mata.