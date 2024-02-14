Kisah Andy Setyo, Bek Tangguh Persikabo 1973 yang Juga Prajurit Kostrad TNI

KISAH Andy Setyo, bek tangguh Persikabo 1973 menarik untuk di bahas. Selain sebagai pesepakbola, Andy Setyo merupakan seorang prajurit Kostrad TNI.

Menurut keterangan resmi Penerangan Divif 2 Kostrad, Andy mulai berkarier di militer sejak 2016 lalu. Kariernya diawali dari Sekolah Calon Bintara Prajurit Karier (Secaba PK).

Pemain kelahiran Pati, Jawa Tengah, 16 September 1997 itu saat ini tergabung di TNI AD. Andy Setyo diketahui saat ini berpangkat sebagai Sersan Satu (Sertu) di Kesatuan Batalyon Infanteri Mekanis Raider (Yonif MR) 412 Divisi 2 Kostrad.

Sementara itu, kariernya sebagai pesepakbola profesional diawali di klub Borneo FC. Andy Setyo membela tim berjuluk Pesut Etam itu pada tahun 2015 lalu.

Andy Setyo bermain untuk Borneo FC sebelum ia berstatus sebagai anggotA TNI. Sang pemain kemudian memutuskan untuk berseragam PS TNI yang mengambil alih lisensi Persisam Raja Ampat untuk terjun ke kompetisi profesional.