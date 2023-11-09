Advertisement
LIGA INDONESIA

Andy Setyo Terancam Batal Bela Timnas Indonesia Usai Cedera saat Persikabo 1973 Dibantai Persija Jakarta 0-4

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |23:26 WIB
Andy Setyo Terancam Batal Bela Timnas Indonesia Usai Cedera saat Persikabo 1973 Dibantai Persija Jakarta 0-4
Andy Setyo terancam batal bela Timnas Indonesia karena cedera saat bela Persikabo 1973 (Foto: Instagram/andysetyon)
A
A
A

ANDY Setyo terancam batal bela Timnas Indonesia usai cedera saat Persikabo 1973 dibantai Persija Jakarta 0-4. Pelatih Persikabo 1973, Aji Santoso, menjelaskan kondisi Andy Setyo seusai laga pada pekan ke-19 Liga 1 2023-2024 itu.

Timnas Indonesia akan tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimulai November 2023 ini. Pelatih Shin Tae-yong telah memanggil 27 nama untuk tampil dalam laga kontra Irak dan Filipina dan Andy Setyo termasuk di dalamnya.

Andy Setyo

Timnas Indonesia dijadwalkan akan bertandang ke markas Irak di Basra Internasional Stadium pada Kamis (16/11/2023). Kemudian berlanjut dengan bertandang ke markas Filipina di Stadion Rizal Memorial pada Selasa (21/11/2023) mendatang.

Dijadwalkan, para pemain akan berkumpul di Jakarta pada 11 November dan langsung bertolak ke Irak pada malam harinya. Namun mengingat hanya tinggal menghitung hari, Skuad Garuda mendapat kabar yang tidak enak karena Andy Setyo mengalami cedera saat menghadapi Persija di Stadion Patriot Candrabhaga pada Kamis (9/11/2023) malam WIB.

Andy Setyo mengalami cedera sehingga harus diganti pada menit ke-60 di laga tersebut. Usai pertandingan, Aji pun mengungkapkan bahwa akan mengecek lebih lanjut kondisi bek andalannya itu.

