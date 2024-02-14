Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mengungsi ke Bali, Firza Andika Harap Persija Jakarta Raih Hasil Positif

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |01:44 WIB
Mengungsi ke Bali, Firza Andika Harap Persija Jakarta Raih Hasil Positif
Firza Andika berharap Pulau Bali memberi tuah bagi Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA - Persija Jakarta akan bertanding sebanyak tiga kali di Bali dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Bek sayap Firza Andika menginginkan Macan Kemayoran sapu bersih kemenangan di Pulau Dewata.

Anak asuh Thomas Doll terpaksa bertanding tiga kali di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali. Direktur Utama Persija Jakarta, Ambono Janurianto mengatakan, situasi Ibu Kota tidak memungkinkan untuk menggelar laga kandang, sedangkan stadion lain di Jabodetabek masih dalam tahap renovasi.

Borneo FC vs Persija Jakarta

Akibatnya, Persija akan menghadapi Madura United (22 Februari 2024), Arema FC (26 Februari 2024), dan Dewa United (2 Maret 2024) di Stadion Kapten I Wayan Dipta. Firza mengatakan tiga pertandingan yang digelar di stadion alternatif tidak akan menyurutkan semangat timnya.

“Pastinya saya akan menjalani laga kandang tersebut dengan semangat,” kata Firza dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (14/2/2024).

“Walau pun semua tahu situasinya akan sedikit berbeda karena kami akan bermain di Bali, yang kami kejar tetap sama, yaitu hasil positif. Saya yakin teman-teman satu tim punya pemikiran yang sama,” sambung bek berusia 24 tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
