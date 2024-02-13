Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ketakutan Lihat Gebrakan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023: Pemain Naturalisasi Ubah Persaingan di Asia Tenggara!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |11:41 WIB
Media Vietnam Ketakutan Lihat Gebrakan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023: Pemain Naturalisasi Ubah Persaingan di Asia Tenggara!
Gebrakan Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia menjadi sorotan media Vietnam. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Danviet, melihat adanya pemain-pemain naturalisasi mengubah persaingan sepakbola di Asia Tenggara. Danviet memberi contoh kiprah Timnas Indonesia dan Malaysia di Piala Asia 2023.

Timnas Indonesia yang mengandalkan satu pemain naturalisasi (Marc Klok) plus sejumlah pemain keturunan berhasil lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Skuad asuhan Shin Tae-yong ini bahkan menang 1-0 atas Vietnam, tim yang di Piala Asia 2019 berhasil lolos ke perempatfinal.

Media Vietnam sebut pemain naturalisasi ubah persaingan sepakbola di Asia Tenggara. (Foto: Danviet)

(Media Vietnam sebut pemain naturalisasi ubah persaingan sepakbola di Asia Tenggara. (Foto: Danviet)

Di klasemen akhir Piala Asia 2023, Timnas Indonesia menempati peringkat ke-16, mengungguli Vietnam yang berada di posisi 22 dari 24 negara. Kemudian, Malaysia yang datang dengan bantuan 14 pemain naturalisasi memang rontok di fase grup.

Namun, skuad asuhan Kim Pan-gon ini sanggup menahan tim kuat Korea Selatan dengan skor 3-3! Bahkan, Malaysia sempat unggul 2-1 atas Korea Selatan yang diperkuat pemain-pemain top macam Son Heung-min, Kim Min-Jae, Lee Kang-in dan lain-lain.

Setelah hasil imbang atas Korea Selatan, Malaysia menempati peringkat 21 di klasemen akhir Piala Asia 2023. Malaysia masih lebih baik ketimbang Vietnam, meski secara ranking FIFA kalah dari skuad Negeri Paman Ho tersebut.

Karena itu, Danviet memandang program naturalisasi yang dilakukan Indonesia dan Malaysia cukup efektif. Mereka memandang ini sebagai ancaman bagi sepakbola Vietnam dan Thailand, dua negara terkuat di Asia Tenggara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185739/shin_tae_yong_bantah_kembali_latih_timnas_indonesia_shintaeyong7777-kv5H_large.jpg
Shin Tae-yong Diharapkan Presentasi sebagai Calon Pelatih Timnas Indonesia Setelah Kunjungi Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185706/giovanni_van_bronckhorst-3PxU_large.jpg
Segini Uang Kompensasi yang Dikeluarkan PSSI jika Ingin Tunjuk Giovanni van Bronckhorst sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185698/suporter_liverpool_setuju_giovanni_van_bronckhorst_latih_timnas_indonesia-cYl9_large.jpg
Suporter Liverpool Setuju Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia: Sudah Seharusnya Dia Pergi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185546/thom_haye_mengaku_kecewa_berat_dengan_upaya_dari_beberapa_pihak_untuk_bikin_kacau_usai_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-OvVT_large.jpg
Thom Haye Kecewa Berat Ada yang Ingin Bikin Kacau Usai Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647683/kejurnas-pobsi-2025-jadi-persiapan-annabella-dan-emilia-tatap-sea-games-2025-thailand-izn.webp
Kejurnas POBSI 2025 Jadi Persiapan Annabella dan Emilia Tatap SEA Games 2025 Thailand
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/striker_timnas_indonesia_u_22_hokky_caraka_foto.jpg
Hokky Caraka Ungkap Modal Penting Timnas Indonesia U-22 Jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement