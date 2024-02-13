Media Vietnam Ketakutan Lihat Gebrakan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023: Pemain Naturalisasi Ubah Persaingan di Asia Tenggara!

Gebrakan Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia menjadi sorotan media Vietnam. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)

MEDIA Vietnam, Danviet, melihat adanya pemain-pemain naturalisasi mengubah persaingan sepakbola di Asia Tenggara. Danviet memberi contoh kiprah Timnas Indonesia dan Malaysia di Piala Asia 2023.

Timnas Indonesia yang mengandalkan satu pemain naturalisasi (Marc Klok) plus sejumlah pemain keturunan berhasil lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Skuad asuhan Shin Tae-yong ini bahkan menang 1-0 atas Vietnam, tim yang di Piala Asia 2019 berhasil lolos ke perempatfinal.

(Media Vietnam sebut pemain naturalisasi ubah persaingan sepakbola di Asia Tenggara. (Foto: Danviet)

Di klasemen akhir Piala Asia 2023, Timnas Indonesia menempati peringkat ke-16, mengungguli Vietnam yang berada di posisi 22 dari 24 negara. Kemudian, Malaysia yang datang dengan bantuan 14 pemain naturalisasi memang rontok di fase grup.

Namun, skuad asuhan Kim Pan-gon ini sanggup menahan tim kuat Korea Selatan dengan skor 3-3! Bahkan, Malaysia sempat unggul 2-1 atas Korea Selatan yang diperkuat pemain-pemain top macam Son Heung-min, Kim Min-Jae, Lee Kang-in dan lain-lain.

Setelah hasil imbang atas Korea Selatan, Malaysia menempati peringkat 21 di klasemen akhir Piala Asia 2023. Malaysia masih lebih baik ketimbang Vietnam, meski secara ranking FIFA kalah dari skuad Negeri Paman Ho tersebut.

Karena itu, Danviet memandang program naturalisasi yang dilakukan Indonesia dan Malaysia cukup efektif. Mereka memandang ini sebagai ancaman bagi sepakbola Vietnam dan Thailand, dua negara terkuat di Asia Tenggara.