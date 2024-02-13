Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Ini Juara Piala Asia Lebih dari Sekali, Nomor 1 Sudah Kantongi 4 Trofi!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |11:18 WIB
5 Negara Ini Juara Piala Asia Lebih dari Sekali, Nomor 1 Sudah Kantongi 4 Trofi!
5 Negara Ini Juara Piala Asia Lebih dari Sekali. (Foto: Reuters)
TERDAPAT 5 negara yang pernah menjuarai Piala Asia lebih dari sekali yang menarik untuk diketahui. Seperti yang diketahui, Piala Asia merupakan ajang sepakbola paling prestisius di benua Asia.

Piala Asia pertama kali digelar pada 1956 dan turnamen tersebut terus berlangsung setiap empat tahun sekali. Sehingga Piala Asia sudah menggelar 18 edisi, yang mana terbaru adalah Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 kemarin.

Dari 18 edisi Piala Asia itu, baru ada sembilan negara saja yang berhasil merasakan gelar juara. Lima di antaranya bahkan pernah juara lebih dari satu kali. Lantas negara mana saja yang pernah juara lebih dari satu kali tersebut?

Berikut 5 Negara Ini Juara Piala Asia Lebih dari Sekali:

5. Qatar (Piala Asia 2019 dan 2023)

Timnas Qatar

Timnas Qatar menjadi tim terbaru yang berhasil menjadi juara Piala Asia lebih dari sekali. Mereka mampu mencatatkan rekor apik itu usai menjuarai Piala Asia 2023 pada Sabtu 10 Februari 2024.

Qatar yang berstatus tuan rumah di Piala Asia 2023 sukses menjadi juara usai menang 3-1 atas Yordania di final. Mereka berhasil mempertahankan gelar juara Piala Asia 2019, di mana kala itu The Maroons –julukan Timnas Qatar– juara berkat kemenangan 3-1 atas Jepang.

4. Korea Selatan (Piala Asia 1956 dan 1960)

Timnas Korea Selatan

Korea Selatan menjadi tim pertama yang memenangkan Piala Asia. Momen itu tercipta pada Piala Asia 1956, yang merupakan edisi pertama dari ajang tersebut.

Hebatnya lagi, pada edisi kedua Piala Asia tersebut Korea Selatan kembali juara. Sayangnya, setelah gelar di Piala Asia 1956 dan 1960, Korea Selatan sudah tak pernah lagi memenangkan turnamen sepakbola antar negara Asia tersebut.

