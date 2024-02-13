Hasil Juventus vs Udinese di Liga Italia 2023-2024: Tumbang 0-1, Posisi Bianconeri Terancam Digeser AC Milan

TURIN – Juventus gagal memanfaatkan laga kandangnya dengan baik lantaran kalah dari Udinese saat bermain di Allianz Stadium, Turin, pada Selasa (13/2/2024) dini hari WIB. Memainkan laga pekan ke-24 Liga Italia 2023-2024, tim berjuluk Bianconeri itu tepatnya tumbang dengan skor 0-1.

Kekalahan itu lantas membuat Juventus gagal memangkas jarak dengan Inter Milan yang kini makin nyaman bertengger di peringkat pertama klasemen sementara Liga Italia 2023-2024 dengan 60 poin. Sedangkan Juventus sendiri menempati posisi kedua dengan 53 angka.

Kini posisi Juventus pun kian terancam oleh Milan yang menusuk ke posisi ketiga. Tim asuhan Stefano Pioli itu hanya berjarak satu poin saja dari Milan!

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Juventus berniat bangkit usai di dua laga sebelumnya mereka belum merasakan kemenangan lagi. Tak heran jika tim asuhan Massimiliano Allegri itu langsung tancap gas sejak wasit meniupkan peluit pertandingan.

Juventus secara total mampu mendominasi jalannya pertandingan melawan Udinese. Terbukti 70 persen lebih penguasaan bola dimiliki Juventus.