Liga Spanyol 2023-2024: Diego Simeone Harap Alvaro Morata Tak Alami Cedera Serius

SEVILLA - Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone berharap Alvaro Morata tak mengalami cedera serius. Ia pun menjelaskan Los Rojiblancos -julukan Atletico Madrid- akan memberikan hasil lengkap mengenai pemeriksaan cedera mantan penyerang Real Madrid tersebut.

Atletico Madrid menelan kekalahan 0-1 dari Sevilla di pertandingan ke-24 Liga Spanyol 2023/2024 di Sanchez Pizjuan Stadium, Senin (12/2/2024) dini hari WIB. Isaac Romero (15') memastikan Sevilla mengamankan poin penuh di kandang sendiri.

Kekalahan dari Sevilla pun membuat Atletico Madrid tetap berada di posisi kelima di klasemen sementara dengan 48 poin. Mereka tertinggal 13 angka dari Real Madrid yang menempati peringkat pertama.

Sementara dalam kekalahan tersebut, Atletico Madrid memiliki masalah besar. Sebab, Alvaro Morata yang ditarik keluar pada menit ke-46 terlihat meneteskan air mata saat meninggalkan lapangan.

Alvaro Morata sempat tertangkap kamera menutup wajahnya dengan jersey saat berada di bangku cadangan. Hal tersebut pun membuat berbagai pihak menganggap Alvaro Morata mengalami cedera serius.

Sementara Diego Simeone berharap penyerang berusia 31 tahun itu tidak mengalami cedera serius. Ia pun menjelaskan Atletico Madrid akan segera memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan cedera Alvaro Morata.