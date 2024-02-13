Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Liga Spanyol 2023-2024: Diego Simeone Harap Alvaro Morata Tak Alami Cedera Serius

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |01:06 WIB
Liga Spanyol 2023-2024: Diego Simeone Harap Alvaro Morata Tak Alami Cedera Serius
Penyerang Atletico Madrid, Alvaro Morata (Foto: Reuters)
A
A
A

SEVILLA - Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone berharap Alvaro Morata tak mengalami cedera serius. Ia pun menjelaskan Los Rojiblancos -julukan Atletico Madrid- akan memberikan hasil lengkap mengenai pemeriksaan cedera mantan penyerang Real Madrid tersebut.

Atletico Madrid menelan kekalahan 0-1 dari Sevilla di pertandingan ke-24 Liga Spanyol 2023/2024 di Sanchez Pizjuan Stadium, Senin (12/2/2024) dini hari WIB. Isaac Romero (15') memastikan Sevilla mengamankan poin penuh di kandang sendiri.

Kekalahan dari Sevilla pun membuat Atletico Madrid tetap berada di posisi kelima di klasemen sementara dengan 48 poin. Mereka tertinggal 13 angka dari Real Madrid yang menempati peringkat pertama.

Sementara dalam kekalahan tersebut, Atletico Madrid memiliki masalah besar. Sebab, Alvaro Morata yang ditarik keluar pada menit ke-46 terlihat meneteskan air mata saat meninggalkan lapangan.

Alvaro Morata sempat tertangkap kamera menutup wajahnya dengan jersey saat berada di bangku cadangan. Hal tersebut pun membuat berbagai pihak menganggap Alvaro Morata mengalami cedera serius.

Sementara Diego Simeone berharap penyerang berusia 31 tahun itu tidak mengalami cedera serius. Ia pun menjelaskan Atletico Madrid akan segera memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan cedera Alvaro Morata.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/11/1647565/live-di-gtv-persib-bandung-selangkah-menuju-fase-knockout-afc-champions-league-two-zoa.webp
Live di GTV, Persib Bandung Selangkah Menuju Fase Knock-out AFC Champions League Two
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/pelatih_liverpool_arne_slot.jpg
Bos Liverpool Tentukan Nasib Arne Slot! Lanjut atau Dipecat?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement