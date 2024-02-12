12 Mantan Pemain Timnas Indonesia yang Ikut jadi Caleg 2024, Nomor 1 Naturalisasi!

Nil Maizar merupakan satu dari 12 mantan pemain Timnas Indonesia yang ikut maju di Pemilu 2024 (Foto: Persela Lamongan)

BERIKUT 12 mantan pemain Timnas Indonesia yang ikut jadi caleg 2024 pada Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024). Mereka mencoba peruntungan untuk menduduki kursi di gedung pemerintahan.

Hal ini mereka tempuh untuk bisa memberikan sumbangsih lebih untuk kemajuan sepakbola Indonesia melalui jalur birokrasi. Dengan adanya para mantan pemain Timnas Indonesia di pemerintahan, tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada terobosan baru untuk kemajuan sepakbola Indonesia.

Berikut Daftar 12 Mantan Pemain Timnas Indonesia yang Ikut jadi Caleg di Pemilu 2024.

12. Nil Maizar

Mantan pemain dan juga pelatih Timnas Indonesia, Nil Maizar maju sebagai calon anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil I) Sumatera Barat dari partai Nasdem. Ini menjadi kali ketiga eks pelatih Semen Padang itu maju setelah pada Pemilu 2014 dan 2019 ia gagal. Nil Maizar berharap ia akan dapat berkontribusi jika duduk di kursi DPR.

11. Jack Komboy





Legenda Persipura Jayapura, Jack Komboy juga ikut terjun ke kontestasi politik 2024 ini. Pria yang pernah bermain untuk Timnas Indonesia di Piala Tiger 2004 ini telah menjadi anggota DPRD Kota Jayapura sejak 2009. Kini, Jack mencoba peruntungan dengan maju menjadi Caleg DPRD Provinsi Papua Dapil I dari Partai Hanura.

10. Marwal Iskandar

Marwal Iskandar adalah mantan gelandang garang yang banyak memperkuat tim-tim besar tanah air. Pasca pensiun, Marwal sempat menjadi pelatih di beberapa klub di Indonesia. Kini, ia mau menjadi Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 11 dari partai PKB.

9. Oktovianus Maniani

Oktovianus Maniani digadang-gadang menjadi pemain top setelah bersinar bersama Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2010. Sayangnya, perlahan karirnya meredup yang membuatnya pensiun. Sejak 2021, Okto mulai terjun ke politik dengan bergabung dengan Partai Gelora. Menariknya, kini ia maju sebagai Caleg DPRD Provinsi Papua Dapil VI justru dari Partai Golkar.