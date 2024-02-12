Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Lord Atep, Legenda Persib Bandung yang Ikutan Nyaleg di Pemilu 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |14:10 WIB
Kisah Lord Atep, Legenda Persib Bandung yang Ikutan <i>Nyaleg</i> di Pemilu 2024
Atep maju sebagai calon legislatif untuk DPRD Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2024 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

KISAH Lord Atep, legenda Persib Bandung yang ikutan nyaleg di Pemilu 2024 akan diulas Okezone. Sebab, mantan pesepakbola itu hendak berjuang sebagai calon legislatif di DPRD Provinsi Jawa Barat.

Nama Atep cukup dikenal sebagai pesepakbola di Indonesia. Ia pernah membela Persija Jakarta dan Persib Bandung semasa aktif. Bahkan, pemain asal Cianjur itu juga sempat berkostum Timnas Indonesia.

Atep

Atep sendiri memutuskan pensiun sebagai pesepakbola pada 2023. Tak disangka, ia banting setir menjadi politikus dan maju sebagai calon legislatif.

Pria berusia 38 tahun itu ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN). Atep ternyata sudah terdaftar sebagai kader partai tersebut sejak 2020.

Namun, Atep baru berani nyaleg untuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Ia maju dari Daerah Pemilihan 4 Jawa Barat (Dapil Jabar 4) yang meliputi Kabupaten Cianjur yang sekaligus tanah kelahirannya.

Tentu saja, Atep punya modal utama kepopuleran sebagai pesepakbola. Statusnya sebagai mantan pemain Persib Bandung juga sangat membantu lantaran klub berkostum biru itu selalu dianggap sebagai representasi Jawa Barat.

Halaman:
1 2
      
