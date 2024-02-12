Shin Tae-yong Panggil 15 Pemain Abroad Timnas Indonesia untuk Lawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Shin Tae-yong bisa panggil 15 pemain abroad untuk melawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

SHIN Tae-yong memanggil 15 pemain abroad Timnas Indonesia untuk melawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting menghadapi Vietnam di matchday ketiga dan keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024.

Dibilang penting karena kemenangan atas Vietnam bakal membuka peluang lolos Timnas Indonesia ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi meraih kemenangan, Shin Tae-yong diprediksi masih akan mengandalkan sejumlah pemain andalannya di Piala Asia 2023.

(Shin Tae-yong wajib antar Timnas Indonesia menang atas Vietnam. (Foto: REUTERS)

Jika ukurannya personel di Piala Asia 2023, tercatat ada 10 pemain abroad alias pesepakbola yang mentas di luar negeri. Mereka ialah Elkan Baggott (Bristol Rovers), Jordi Amat (JDT), Asnawi Mangkualam (Port FC), Sandy Walsh (KV Mechelen), Pratama Arhan (Suwon FC), Shayne Pattynama (KAS Eupen), Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze), Ivar Jenner (Jong Utrecht) dan Rafael Struick (ADO Den Haag).

Selain nama-nama di atas, Shin Tae-yong berpotensi memanggil lima pemain abroad lain untuk laga melawan Vietnam. Mereka ialah Saddil Ramdani (Sabah FC), Jay Idzes (Venezia), Nathan Tjoe dan Thom Haye (SC Heerenveen) serta Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittard).

Jika tidak mengalami cedera, Jay Idzes bisa turun menghadapi Vietnam. Sebab, proses perpindahan federasi bek 190 sentimeter itu sudah rampung. Kemudian, Nathan Tjoe tinggal menjalani sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) dan perpindahan federasi agar dapat ambil bagian kontra Vietnam.

Untuk Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen agak berat untuk tampil melawan Vietnam. Sebab, proses naturalisasi mereka baru sampai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dirapatkan pada awal Maret 2024, atau beberapa hari jelang laga Timnas Indonesia vs Vietnam.