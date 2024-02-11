Tahun Indah Jay Idzes, Potensi Antar Timnas Indonesia Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Bawa Venezia Promosi ke Serie A

PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Jay Idzes tampaknya akan memiliki tahun yang indah di 2024 ini. Sebab Jay Idzes berpotensi meraih dua prestasi yang membanggakan di tahun ini, yakni bisa membawa Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan membantu Venezia promosi ke Serie B.

Seperti yang diketahui, Jay Idzes adalah pemain keturunan Indonesia terbaru yang berhasil dinaturalisasi. Pemain yang juga memiliki darah Belanda itu baru resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada Desember 2023 lalu.

Dengan resminya Jay Idzes menjadi WNI, maka ia kini sudah bisa membela Timnas Indonesia. Kemungkinan besar, debut pemain berposisi bek tengah itu akan terjadi saat Timnas Indonesia melanjutkan perjuangan di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, saat ini Timnas Indonesia tengah berjuang di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tergabung di Grup F, Garuda pun tengah terpuruk di dasar klasemen usai hanya meraih satu poin saja dari dua laga yang sudah dimainkan.

Meski begitu, harapan Timnas Indonesia untuk lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia masih terbuka lebar. Sebab pasukan Shin Tae-yong masih memiliki empat laga lagi yang akan dimainkan di Grup F.

Dua laga diantaranya akan dimainkan Maret 2024 ini, tepatnya Timnas Indonesia akan menatang Vietnam di laga kandang dan tandang pada 21 dan 26 Maret 2024. Dalam laga melawan Vietnam itulah Jay Idzes berpotensi menjalani laga debutnya sebagai penggawa Timnas Indonesia.