HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Haru Justin Hubner yang Rela Kehilangan Sejumlah Keistimewaan demi Perkuat Timnas Indonesia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |07:29 WIB
Kisah Haru Justin Hubner yang Rela Kehilangan Sejumlah Keistimewaan demi Perkuat Timnas Indonesia
Justin Hubner saat ini menjadi andalan di lini tengah Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH haru Justin Hubner yang rela kehilangan sejumlah keistimewaan demi memperkuat Timnas Indonesia menarik untuk di bahas. Hubner sendiri saat ini menjadi salah satu andalan pelatih Shin Tae-yong di lini belakang Skuad Garuda.

Keputusan Justin Hubner untuk bermain bersama Timnas Indonesia jelas tidak mudah. Proses naturalisasi membuat pemain Wolverhampton Wanderers itu harus melepas paspor Belanda miliknya.

 

Artinya, Justin Hubner harus kehilangan privilege yang ia dapatkan saat masih menjadi warga negara Belanda. Atau dengan kata lain Hubner saat ini menjadi orang asing di negara kelahirannya sendiri.

Meski demikian, Justin Hubner mengaku senang bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Menurutnya bermain untuk Skuad Garuda adalah sebuah kebanggaan.

"Semoga timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia tentunya. Kami ingin membuat Indonesia bangga atas apa yang kami lakukan," ujar Justin Hubner usai disahkan sebagai WNI.

Telusuri berita bola lainnya
