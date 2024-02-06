Shin Tae-yong Bikin Justin Hubner Dapat Main di Banyak Posisi, Wolverhampton Wanderers yang Diuntungkan!

PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Justin Hubner kini dapat bermain di berbagai posisi semenjak ditangani Shin Tae-yong. Keputusan Shin Tae-yong mencoba Hubner bermain di luar posisi utamanya sebagai bek tengah ternyata menguntungkan Wolverhampton Wanderers.

Sebab baru-baru ini pelatih Wolverhampton Wanderers U-21, James Collins mengikuti keputusan Shin Tae-yong yang tak memainkan Hubner sebagai bek tengah. Collins tepatnya memainkan Hubner sebagai bek kiri.

Menariknya, Hubner dapat bermain apik di lini kiri pertahanan tim muda Wolverhamption Wanderers tersebut. Bahkan, pemain berusia 20 tahun itu ikut terlibat dalam salah satu gol tim muda Wolves –julukan Wolverhampton.

Hubner tepatnya ikut mengawali terciptanya gol pertama Wolverhampton U-21 hingga akhirnya mereka memetik kemenangan 2-0 atas Charlton U-21. Dalam laga lanjutan Liga Inggris U-21 di Stadion Princes Park, Kent tersebut, Hubner pun bermain selama 90 menit.

Collins tampaknya terinspirasi dari Shin Tae-yong yang kerap memainkan Hubner di luar posisi utamanya saat membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hubner tepatnya sempat dimainkan sebagai gelandang bertahan oleh Shin Tae-yong.