Final Piala Asia 2023: Akram Afif Sebut Timnas Qatar Layak Menang atas Yordania

DOHA – Timnas Qatar berhasil menyikat Yordania 3-1 di final Piala Asia 2023. Penyerang sayap kiri Timnas Qatar, Akram Afif menegaskan timnya pantas memenangkan pertandingan tersebut.

Timnas Qatar menang meyakinkan dari Yordania di Stadion Lusail, Doha pada Sabtu (10/2/2024) malam WIB. Tiga gol kemenangan untuk The Maroon -julukan Timnas Qatar- dicatatkan lewat penalti Akram Afif (22’ (P), 73’ (P), 90+5’ (P)).

Sementara, Yordania hanya mampu membalaskan satu gol lewat Yazan Al-Naimat (67’). Usai pertandingan, Afif mengatakan sangat senang dan berterima kasih kepada penggemar dan pelatih atas gelar juara Piala Asia 2023.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Qatar. Selamat kepada pelatih dan fans. Saya tidak bisa mengungkapkan apa yang kami rasakan, tapi pelatih bekerja sangat keras untuk kami,” kata Afif dilansir dari laman resmi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Minggu (11/2/2024).

“Namun, saya ingin mengatakan kepada para penggemar bahwa masih ada lagi yang bisa kami lakukan,” sambungnya.

Kemenangan Timnas Qatar menimbulkan kontroversi dan pertanyaan mengingat tiga gol Akram Afif dibukukan lewat titik putih. Para penggemar sepak bola Asia mengejek dan menganggap The Maroon sangat diuntungkan.