HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Juara Piala Asia Sepanjang Masa: Jepang dengan Gelar Terbanyak

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |06:00 WIB
Daftar Juara Piala Asia Sepanjang Masa: Jepang dengan Gelar Terbanyak
Daftar Juara Piala Asia sepanjang masa (Foto: AFC Asian Cup)
A
A
A

DAFTAR juara Piala Asia sepanjang masa bisa Anda lihat di akhir artikel. Timnas Qatar baru saja berhasil meraih gelar juara pada edisi Piala Asia 2023 usai mengalahkan Yordania.

Kedua tim bermain di Lusail Stadium, Sabtu 10 Februari 2023 malam WIB. The Maroons -julukan Timnas Qatar menang menyakinkan dengan skor akhir 3-1.

Hattrick Akram Afif dari titik putih menguburkan harapan Yordania untuk menjadi juara baru pada ajang kali ini. Sementara Qatar berhasil mempertahankan gelar juara yang juga mereka raih pada 2019 lalu.

Berbicara mengenai daftar juara Piala Asia sepanjang masa, Jepang masih berada di posisi teratas. Samurai Biru sejauh ini telah memenangkan gelar sebanyak empat kali.

 BACA JUGA:

Timnas Jepang menjadi kampiun pada 1992, 2000, 2004 dan 2011. Jepang bahkan nyaris meraih gelar kelima mereka pada 2019 lalu andai tidak kalah dari Qatar di partai final.

Selanjutnya di posisi kedua ada Arab Saudi dan Iran yang sama-sama mengoleksi tiga gelar juara. Arab Saudi juara pada 1984, 1988 dan 1996. Sementara Iran menjadi yang terbaik pada 1968, 1972 dan 1976.

Halaman:
1 2
      
