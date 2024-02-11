PSS Sleman Gagal Kalahkan Persikabo 1973, Risto Vidakovic Peringati Hokky Caraka Cs untuk Segera Benahi Kekurangan

BANTUL – Pelatih PSS Sleman, Risto Vidakovic, menyadari timnya masih memiliki beberapa kekurangan usai gagal mengalahkan Persikabo 1973 dalam laga lanjutan Liga 1 2023-2024 pada pekan lalu. Ia pun memeperingati Hokky Caraka cs untuk segera benahi kekurangan.

Ya, PSS Sleman bermain imbang 2-2 dengan Persikabo 1973 di pertandingan ke-24 Liga 1 2023-2024. Laga tersebut berlangsung di Stadion Sultan Agung, Minggu 4 Februari 2024.

Keven Aleman (29') sempat membawa Persikabo 1973 unggul terlebih dahulu, tetapi tendangan penalti Jonathan Bustos (42') mampu membuat PSS Sleman menyamakan keadaan. Kemudian, Esteban Vizcarra (62') sempat membuka harapan Super Elang Jawa meraih poin penuh.

Namun, PSS Sleman gagal mempertahankan keunggulan menjelang akhir pertandingan. Sebab, Lucky Oktavianto (90+1') berhasil menyelamatkan Laskar Padjajaran -julukan Persikabo 1973- dari kekalahan.

Risto Vidakovic pun mengatakan PSS Sleman harus bisa meningkatkan kekompakan saat menyerang maupun bertahan. Selain itu, ia menilai timnya terlalu memberikan banyak ruang kepada lawan dan membuat mereka kehilangan poin penuh.

"Menurut saya, hal yang harus kami tingkatkan adalah harus lebih kompak sebagai sebuah tim. Baik itu kompak ketika menyerang maupun bertahan,” kata Risto Vidakovic, dikutip dari laman resmi PSS Sleman, Minggu (11/2/2024).

“Ada banyak hal yang harus segera kami benahi. Terutama kami memberikan banyak ruang di pertandingan terakhir kepada lawan. Hal itulah yang pada akhirnya membuat kami kecolongan di menit akhir,” ujarnya.