HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Yordania vs Timnas Qatar di Final Piala Asia 2023: Gol Penalti Akram Afif Bawa The Maroons Memimpin 1-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |22:57 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Yordania vs Timnas Qatar di Final Piala Asia 2023: Gol Penalti Akram Afif Bawa The Maroons Memimpin 1-0!
Laga Timnas Yordania vs Timnas Qatar di final Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL babak pertama Timnas Yordania vs Timnas Qatar di final Piala Asia 2023 akan diulas dalam artikel ini. The Maroons -julukan Timnas Qatar- kini unggul 1-0.

Laga tersebut digelar di Stadion Lusail, Lusail, Qatar, pada Sabtu (10/2/2024) malam WIB. Gol semata wayang pada babak pertama ini dicetak oleh Akram Afif lewat tendangan penalti pada menit ke-22.

Timnas Yordania vs Timnas Qatar

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Qatar langsung intens menebar serangan di awal laga. Salah satunya dilakukan oleh Akram Afif pada menit ketujuh. Kala itu, Afif bergerak cepat di kotak penalti Yordania usai mendapat umpan lambung. Beruntung, kiper Yordania, Yazeed Abulaila, bisa dengan sigap menghalau bola.

Terus digempur Qatar, Yordania tak tinggal diam. Mereka pun sesekali mencoba membangun serangan demi membuka keunggulan lebih dahulu.

Pada menit ke-15, Yordania pun nyaris saja mencetak gol. Kala itu, Yazan Al Naimat yang mendapat umpan ciamik dari Noor Al Rawabdeh langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Sayang, bola yang mengarah tepat ke gawang Qatar masih bisa ditepis oleh Meshaal Barsham.

Peluang emas datang kepada Qatar yang mendapat hadiah penalti pada menit ke-20. Pasalnya, Akram Afif dijatuhi oleh Abdallah Nasib di kotak terlarang. Afif yang jadi eksekutor penalti pun berhasil menjalankan perannya dengan baik. Qatar pun unggul 1-0!

Qatar nyaris menambah keunggulannya di menit ke-32. Lucas Mendes berhasil menyambut bola hasil sepak pojok Afif. Tetapi, bola sundulannya masih bisa ditepis kiper Yordania. Skor ini pun bertahan hingga akhir laga babak pertama. Qatar memimpin 1-0!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
