Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Yordania vs Timnas Qatar di Final Piala Asia 2023

LOSAIL - Link live streaming Timnas Yordania vs Timnas Qatar di final Piala Asia 2023 bisa diklik di www.visionplus.id. Pertandingan di Stadion Lusail, Losail, Qatar, itu akan dilangsungkan pada Sabtu (10/2/2024) pukul 22.00 WIB.

Gelaran Piala Asia 2023 sudah mencapai babak final. Timnas Yordania akan menghadapi Timnas Qatar pada laga puncak kali ini.

Di atas kertas, Qatar jelas diuntungkan. The Maroons merupakan tuan rumah sekaligus juara bertahan Piala Asia. Mereka juga relatif tak menemui hambatan berarti dari fase grup hingga final.

Di sisi lain, Yordania tak bisa diremehkan begitu saja. The Chivalrous sudah menyisihkan sejumlah kesebelasan papan atas Asia seperti Timnas Korea Selatan dan Timnas Irak di fase gugur.

Bagi Qatar, ini adalah final yang kedua sejak mengikuti Piala Asia. Kesempatan pertama jelas datang empat tahun lalu saat juga menjadi tuan rumah.

Sementara itu, Yordania mencatatkan sejarah dengan lolos pertama kali ke final Piala Asia. Andai menjadi juara, maka mereka akan setara dengan pahlawan nasional.