SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Balik ke Korea Selatan di Tengah Tumpulnya Lini Depan Timnas Indonesia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |07:36 WIB
Shin Tae-yong Balik ke Korea Selatan di Tengah Tumpulnya Lini Depan Timnas Indonesia
Shin Tae-yong diminta fokus perbaiki lini serang Timnas Indonesia (Foto: Reuters)
A
A
A

KEMBALINYA Shin Tae-yong (STY) ke Korea Selatan menjadi bahan kritikan banyak netizen Indonesia. Pelatih 53 tahun itu diminta fokus untuk memperbaiki lini serang Timnas Indonesia.

Banyak netizen Tanah Air yang menyayangkan Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan. Padahal menurut mereka, sang pelatih masih punya banyak pekerjaan rumah, salah satu yang utama adalah di lini serang timnya.

 

“Katanya mau terbang ke Belanda buat cari striker keturunan ?,” tanya akun Instagram @khevjo, mengomentari unggahan akun Instagram @futboll.indonesiaa yang mengabarkan berita kepulangan Shin Tae-yong.

Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan usai mendapat jatah libur singkat setelah mengantarkan Skuad Garuda di ajang Piala Asia 2023. Meski terhenti di babak 16 besar, STY berhasil menciptakan rekor untuk Timnas Indonesia yang selalu gugur di fase grup.

Setelah mendampingi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong pun memutuskan pulang ke Korea Selatan. Di sana, Shin Tae-yong langsung menghadiri pertemuan dengan presiden Seongnam FC, Shin Sang-jin.



      
