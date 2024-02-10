Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jelang Lazio vs Bayern Munich di 16 Besar Liga Champions 2023-2024, Biancoceleste Dapat Peringatan

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |00:04 WIB
Jelang Lazio vs Bayern Munich di 16 Besar Liga Champions 2023-2024, Biancoceleste Dapat Peringatan
Lazio kala berlaga. (Foto: Lazio)
A
A
A

MUNICH – Legenda Jerman, Miroslav Klose, memberi peringatan kepada Lazio jelang melawan Bayern Munich di 16 besar Liga Champions 2023-2024. Menurutnya. Harry Kane tidak memiliki belas kasihan untuk menghancurkan Biancoceleste -julukan Lazio.

Meski bertindak sebagai tim tuan rumah, Die Roten -julukan Bayern Munich- memang lebih diunggulkan untuk menang. Menjelang laga nanti, Miroslav Klose memperingatkan Lazio untuk mewaspadai Harry Kane.

Lazio

Pasalnya, Harry Kane tidak akan memberi ampun. Terlebih, penyerang Timnas Inggris itu sudah menunjukkan ketajamannya pada musim perdana bersama Bayern.

“Pertahanan Lazio harus diperhatikan karena Kane tidak punya belas kasihan. Saya pikir dia akan mencetak 20 atau 25 gol di musim pertamanya, tapi dia mencetak gol tersebut hanya dalam beberapa bulan,” kata Miroslav Klose, dikutip dari Football Italia, Sabtu (10/2/2024).

Harry Kane bergabung dengan Bayern pada musim panas 2023. Penyerang berusia 30 tahun itu telah mencetak 28 gol dan delapan assist dari 27 pertandingan di semua kompetisi.

Sementara itu, Bayern pernah meraih kemenangan 4-1 atas Lazio di leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2020-2021 di Stadion Olimpico. Namun, Miroslav Klose mengatakan Die Roten seharusnya bisa mendapatkan kemenangan lebih besar lagi.

“Terakhir kali di Roma, Bayern menang 4-1, tapi mereka seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol,” ujar Klose.

Halaman:
1 2
      
