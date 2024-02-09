Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Lawan Timnas Indonesia, Vietnam Naturalisasi 2 Pemain Termasuk Personel Klub Bundesliga Jerman!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |07:37 WIB
Jelang Lawan Timnas Indonesia, Vietnam Naturalisasi 2 Pemain Termasuk Personel Klub Bundesliga Jerman!
Timnas Vietnam kala berlaga di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

JELANG lawan Timnas Indonesia, Vietnam naturalisasi 2 pemain termasuk personel klub Bundesliga Jerman. Duel itu sendiri akan tersaji di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, Vietnam akan melanjutkan perjalanan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka akan melakoni matchday ketiga dan keempat pada Maret 2024. Kedua laga itu mempertemukan Vietnam dengan Timnas Indonesia.

Kelvin Cao

Duel pertama kedua tim akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 21 Maret 2024. Kemudian, Vietnam akan bergantian menjamu Timnas Indonesia pada 26 Maret 2024.

Jelang duel itu, Vietnam menaturalisasi dua pemain. Mereka adalah Marlon Rangel dan juga Kelvin Cao.

Kelvin Cao sendiri merupakan pemain klub yang mentas di Bundesliga atau Liga Jerman, yakni Union Berlin U-19. Pemain berusia 17 tahun itu bermain di posisi winger.

Halaman:
1 2
      
