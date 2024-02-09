Media Vietnam Ketakutan Jelang Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di SUGBK pada Lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

MEDIA Vietnam, Bongda Plus, ketakutan jelang Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di SUGBK pada lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka menyebut Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, sebagai stadion paling menakutkan di dunia.

Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada matchday ketiga dan keempat Grup F, skuad Garuda akan melawan Vietnam.

Duel pertama Timnas Indonesia vs Vietnam akan digelar di Tanah Air lebih dahulu. Tepatnya, laga itu akan berlagsung di SUGBK pada 21 Maret 2024. Kemudian, pasukan Shin Tae-yong akan bergantian bertandang ke Vietnam pada 26 Maret 2024.

Media Vietnam, Bongda Plus, pun menyoroti khusus duel Timnas Indonesia vs Vietnam di SUGBK. Mereka menilai laga itu akan sulit untuk Vietnam karena SUGBK dinilai jadi stadion yang menakutkan. Penyebabnya, stadion itu bisa menambung banyak penonton sehingga Timnas Indonesia dipastikan mendapat dukungan penuh.

“Indonesia melawan Vietnam di lapangan paling menakutkan di dunia,” tulis judul Bongda Plus, dikutip Jumat (9/2/2024).

“FIFA menetapkan laga Timnas Indonesia kontra Vietnam dalam babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada 21 Maret. Ini adalah salah satu dari 10 stadion terbesar di dunia,” lanjutnya.

“Gelora Bung Karno berkapasitas hampir 80.000 kursi. Stadion ini menyaksikan rekor kehadiran 150.000 penonton pada 1985,” lanjutnya.