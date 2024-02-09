Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ketakutan Jelang Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di SUGBK pada Lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |06:51 WIB
Media Vietnam Ketakutan Jelang Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di SUGBK pada Lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Duel Timnas Indonesia vs Vietnam akan digelar di SUGBK. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Bongda Plus, ketakutan jelang Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di SUGBK pada lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka menyebut Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, sebagai stadion paling menakutkan di dunia.

Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada matchday ketiga dan keempat Grup F, skuad Garuda akan melawan Vietnam.

SUGBK

Duel pertama Timnas Indonesia vs Vietnam akan digelar di Tanah Air lebih dahulu. Tepatnya, laga itu akan berlagsung di SUGBK pada 21 Maret 2024. Kemudian, pasukan Shin Tae-yong akan bergantian bertandang ke Vietnam pada 26 Maret 2024.

Media Vietnam, Bongda Plus, pun menyoroti khusus duel Timnas Indonesia vs Vietnam di SUGBK. Mereka menilai laga itu akan sulit untuk Vietnam karena SUGBK dinilai jadi stadion yang menakutkan. Penyebabnya, stadion itu bisa menambung banyak penonton sehingga Timnas Indonesia dipastikan mendapat dukungan penuh.

“Indonesia melawan Vietnam di lapangan paling menakutkan di dunia,” tulis judul Bongda Plus, dikutip Jumat (9/2/2024).

“FIFA menetapkan laga Timnas Indonesia kontra Vietnam dalam babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada 21 Maret. Ini adalah salah satu dari 10 stadion terbesar di dunia,” lanjutnya.

“Gelora Bung Karno berkapasitas hampir 80.000 kursi. Stadion ini menyaksikan rekor kehadiran 150.000 penonton pada 1985,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646219/332-tim-ramaikan-turnamen-biokul-padel-tourney-2025-mfm.webp
332 Tim Ramaikan Turnamen Biokul Padel Tourney 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_2.jpg
5 Calon Pelatih Timnas Indonesia Masih Terikat Kontrak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement