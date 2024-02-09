Shin Tae-yong Kena Kritik Gara-Gara Pulang ke Korea Selatan: Katanya Mau Cari Penyerang Keturunan di Belanda?

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kena kritik gara-gara pulang ke Korea Selatan, alih-alih mencari penyerang keturunan di Belanda. Kritikan itu dilontarkan salah satu netizen di media sosial.

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong mendapat jatah libur singkat setelah mengantarkan Timnas Indonesia mencetak sejarah, yakni untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur Piala Asia.

(Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan. (Foto: Instagram/@sfc.seongnam)

Juru taktik 53 tahun itu pun memutuskan pulang ke Korea Selatan. Di sana, Shin Tae-yong langsung menghadiri pertemuan dengan presiden Seongnam FC, Shin Sang-jin.

Sekadar diketahui, sejak Oktober 2023, Shin Tae-yong dipercaya sebagai Ketua Komite Penasihat Seongnam FC. Lantas, apa tugas yang dikerjakan Shin Tae-yong saat mengemban tugas tersebut?

Shin Tae-yong berperan sebagai penasihat di bidang pengelolaan pemain dan klub, termasuk merekomendasikan klub terkait pemain mana yang cocok untuk Seongnam FC. Apakah ada pemain asal Indonesia yang bakal dibawa Shin Tae-yong ke Seongnam FC yang kini mentas di Liga 2 Korea Selatan tersebut?

Satu hal yang pasti, ada netizen yang tidak setuju dengan keputusan Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan. Dalam pandangan sang netizen, ada baiknya Shin Tae-yong menyelesaikan urusannya yang belum kelar, yakni mencari penyerang berkualitas di Timnas Indonesia.