Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Kena Kritik Gara-Gara Pulang ke Korea Selatan: Katanya Mau Cari Penyerang Keturunan di Belanda?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |05:59 WIB
Shin Tae-yong Kena Kritik Gara-Gara Pulang ke Korea Selatan: Katanya Mau Cari Penyerang Keturunan di Belanda?
Shin Tae-yong kena kritik gara-gara pulang ke Korea Selatan. (Foto: REUTERS)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kena kritik gara-gara pulang ke Korea Selatan, alih-alih mencari penyerang keturunan di Belanda. Kritikan itu dilontarkan salah satu netizen di media sosial.

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong mendapat jatah libur singkat setelah mengantarkan Timnas Indonesia mencetak sejarah, yakni untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur Piala Asia.

Shin Tae-yong

(Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan. (Foto: Instagram/@sfc.seongnam)

Juru taktik 53 tahun itu pun memutuskan pulang ke Korea Selatan. Di sana, Shin Tae-yong langsung menghadiri pertemuan dengan presiden Seongnam FC, Shin Sang-jin.

Sekadar diketahui, sejak Oktober 2023, Shin Tae-yong dipercaya sebagai Ketua Komite Penasihat Seongnam FC. Lantas, apa tugas yang dikerjakan Shin Tae-yong saat mengemban tugas tersebut?

Shin Tae-yong berperan sebagai penasihat di bidang pengelolaan pemain dan klub, termasuk merekomendasikan klub terkait pemain mana yang cocok untuk Seongnam FC. Apakah ada pemain asal Indonesia yang bakal dibawa Shin Tae-yong ke Seongnam FC yang kini mentas di Liga 2 Korea Selatan tersebut?

Satu hal yang pasti, ada netizen yang tidak setuju dengan keputusan Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan. Dalam pandangan sang netizen, ada baiknya Shin Tae-yong menyelesaikan urusannya yang belum kelar, yakni mencari penyerang berkualitas di Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184915/shin_tae_yong_disebut_masuk_daftar_5_calon_pelatih_timnas_indonesia_erickthohir-JGKD_large.jpg
Mengejutkan! Shin Tae-yong Disebut Masuk Daftar 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184912/timur_kapadze_dijadwalkan_salat_di_masjid_istiqlal_hari_ini_timurkapadze18-xwHZ_large.jpg
Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Dijadwalkan Salat Jumat di Masjid Istiqlal Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184906/bojan_hodak-AahZ_large.jpg
Terkuak! PSSI Kantongi Lima Calon Pelatih Timnas Indonesia, Beberapa Masih Terikat Kontrak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184874/kevin_diks-JXLN_large.jpg
Kisah Kevin Diks yang Bangga Jadi Orang Pertama Indonesia yang Main di Liga Jerman
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646441/jelang-munas-nama-sari-w-pramono-menguat-di-bursa-caketum-pb-porserosi-pyb.webp
Jelang Munas, Nama Sari W Pramono Menguat di Bursa Caketum PB Porserosi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/link_live_streaming_borussia_dortmund_vs_vfb_stutt.jpg
Link Live Streaming Borussia Dortmund vs Stuttgart, Saksikan Gratis di Vision+!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement