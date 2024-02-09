Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Stefano Beltrame Semakin Bersemangat Bela Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |22:05 WIB
Penyebab Stefano Beltrame Semakin Bersemangat Bela Persib Bandung
Stefano Beltrame semakin bersemangat membela Persib Bandung (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG - Stefano Beltrame kini semakin bersemangat membela Persib Bandung di Liga 1 2023-2024. Sebab, ia berhasil pecah telur dengan mencetak gol perdananya pada pekan lalu.

Momen pecah telur itu terjadi saat Beltrame dipercaya bermain melawan Persis Solo, Minggu 4 Februari 2024. Ia menciptakan gol perdananya untuk Persib Bandung meski pada akhirnya laga berakhir dengan skor 2-2.

Stefano Beltrame debut bersama Persib Bandung melawan PSM Makassar (Foto: Persib Bandung)

Playmaker asal Italia ini mengaku dalam perasaan yang bagus setelah berhasil menciptakan gol tersebut. Ia berharap gol itu bukan menjadi satu-satunya yang berhasil disarangkan.

“Tentu saja ini bagus bagi saya, saya sangat ingin mencetak gol dan sekarang perasaan saya sudah makin baik hari demi hari. Jadi saya tidak sabar untuk bermain lagi,” ungkap Beltrame kepada awak media, Jumat (9/2/2024).

Mantan pemain Juventus itu mengaku dalam kondisi yang bagus saat ini. Apalagi, mereka sebelumnya mendapatkan jatah libur tiga hari pasca pertandingan melawan Persis.

“Saya merasa dalam kondisi yang bagus, saya menjalani recovery dari laga sebelumnya. Saya beristirahat tiga hari dan memikirkan apa yang kurang baik di laga kemarin, apa yang bisa dilakukan dengan lebih baik, dan saya siap menghadapi laga berikutnya,” tutur Beltrame.

Tidak hanya kondisi, Beltrame memastikan komunikasinya dengan para pemain depan Persib Bandung sudah semakin baik. Dua pemain yang selama ini diajaknya bicara adalah duet penyerang David da Silva dan Ciro Alves.

Halaman:
1 2
      
