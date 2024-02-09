Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Nick Kuipers Antusias Bakal Catatkan Penampilan ke-100 Bersama Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |17:39 WIB
Nick Kuipers Antusias Bakal Catatkan Penampilan ke-100 Bersama Persib Bandung
Nick Kuipers bangga akan mencatatkan pertandingan ke-100 bersama Persib Bandung (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
BANDUNG - Nick Kuipers akan mencatatkan rekor bersama Persib Bandung. Itu akan terjadi saat bek asal Belanda tersebut dipercaya tampil menghadapi Barito Putera di laga ke-25 Liga 1 2023-2024, Jumat 23 Februari mendatang.

Kuipers sangat antusias untuk bisa mencatatkan rekor tersebut. Sebab, laga tersebut akan menjadi laga ke-100 baginya selama membela Persib Bandung sejak pertengahan Liga 1 2019.

Nick Kuipers

Bek bernomor punggung 2 ini mengakui sebenarnya catatan penampilan ke-100 bersama Persib sudah dilaluinya. Namun, itu terjadi apabila ditambahkan dengan penampilannya di ajang turnamen, seperti Piala Menpora 2021 dengan enam penampilan dan tiga penampilan di Piala Presiden 2022.

“Tapi ini akan jadi pertandingan yang spesial. Tentunya ini spesial, karena membela tim besar seperti Persib. Jadi saya antusias untuk mencapai laga ke-100 dan ini adalah penghargaan bagi saya dan klub karena bisa bersama dalam waktu yang lama,” ungkap Kuipers kepada awak media, Jumat (9/2/2024).

Tidak hanya rekor penampilan ke-100, tapi ia juga menjadi pemain asing terlama dalam membela Persib Bandung. Terlebih, bek berusia 31 tahun tersebut sudah mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2025.

Mantan bek ADO Den Haag itu sudah melewati banyak pemain asing Persib Bandung sebelumnya. Kuipers melampaui catatan Hilton Moreira (Brasil) dengan 81 penampilan pada 2018-2011 serta 2013, dan Abanda Herman dengan 74 penampilan pada 2010-2013.

