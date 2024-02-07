Gol Debutnya Bersama Persib Bandung Tak Berakhir Manis, Stefano Beltrame Emosi

BANDUNG – Penggawa Persib Bandung, Stefano Beltrame baru saja mencetak gol perdanaya untuk Maung Bandung di laga melawan Persis Solo. Sayangnya, gol debutnya itu tak berakhir manis karena persib gagal menang usai ditahan 2-2 oleh Persis.

Ya, Stefano Beltrame mencetak gol perdana untuk Persib saat menghadapi Persis Solo di laga lanjutan Liga 1 2023-2024, pada Minggu 4 Februari 2024 malam WIB. Tepatnya saat pertandingan memasuki menit ke-15.

Akan tetapi, gelandang yang pernah membela Juventus di Liga Italia ini mengaku tak senang. Lantaran laga tersebut berakhir dengan skor 2-2.

“Saya sangat senang dengan gol pertama saya. Tapi tidak seratus persen senang karena hasilnya. Kami tidak bisa bermain imbang seperti ini, kami harus menang,” kata Stefano Beltrame, Rabu (7/2/2024).

Sejauh ini, gelandang asal Italia ini mengaku sudah sangat nyaman bermain bersama Persib Bandung meski baru diperkuatnya pada awal putaran kedua Liga 1 2023-2024.

“Ya, saya semakin nyaman hari demi hari, terima kasih kepada rekan satu tim dan staf, mereka banyak membantu saya. Saya sangat menikmati permainan ini dan saya ingin melakukan lebih banyak lagi,” tuturnya.

Karena itu, dia berharap Persib bisa lebih baik di laga selanjutnya. Terlebih, hasil imbang itu membuat tim berjulukan Maung Bandung ini memperpanjang tren negatif tak pernah menang dalam empat pertandingan terakhir di kandang.