Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gol Debutnya Bersama Persib Bandung Tak Berakhir Manis, Stefano Beltrame Emosi

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |02:52 WIB
Gol Debutnya Bersama Persib Bandung Tak Berakhir Manis, Stefano Beltrame Emosi
Pemain Persib Bandung, Stefano Beltrame. (Foto: Instagram/stefano_beltrame)
A
A
A

BANDUNG – Penggawa Persib Bandung, Stefano Beltrame baru saja mencetak gol perdanaya untuk Maung Bandung di laga melawan Persis Solo. Sayangnya, gol debutnya itu tak berakhir manis karena persib gagal menang usai ditahan 2-2 oleh Persis.

Ya, Stefano Beltrame mencetak gol perdana untuk Persib saat menghadapi Persis Solo di laga lanjutan Liga 1 2023-2024, pada Minggu 4 Februari 2024 malam WIB. Tepatnya saat pertandingan memasuki menit ke-15.

Akan tetapi, gelandang yang pernah membela Juventus di Liga Italia ini mengaku tak senang. Lantaran laga tersebut berakhir dengan skor 2-2.

“Saya sangat senang dengan gol pertama saya. Tapi tidak seratus persen senang karena hasilnya. Kami tidak bisa bermain imbang seperti ini, kami harus menang,” kata Stefano Beltrame, Rabu (7/2/2024).

Sejauh ini, gelandang asal Italia ini mengaku sudah sangat nyaman bermain bersama Persib Bandung meski baru diperkuatnya pada awal putaran kedua Liga 1 2023-2024.

Stefano Betrame

“Ya, saya semakin nyaman hari demi hari, terima kasih kepada rekan satu tim dan staf, mereka banyak membantu saya. Saya sangat menikmati permainan ini dan saya ingin melakukan lebih banyak lagi,” tuturnya.

Karena itu, dia berharap Persib bisa lebih baik di laga selanjutnya. Terlebih, hasil imbang itu membuat tim berjulukan Maung Bandung ini memperpanjang tren negatif tak pernah menang dalam empat pertandingan terakhir di kandang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645573/pelatih-mali-bocorkan-kelemahan-timnas-indonesia-u22-exa.webp
Pelatih Mali Bocorkan Kelemahan Timnas Indonesia U-22
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/raymond_indranikolaus_joaquin.jpg
Hasil Australia Open 2025: Raymond/Joaquin Menang Dramatis Kontra Wakil Taiwan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement