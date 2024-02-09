Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Manajemen Arema FC Ungkap Alasan Tunjuk Widodo C Putro sebagai Pelatih Baru

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |20:02 WIB
Manajemen Arema FC Ungkap Alasan Tunjuk Widodo C Putro sebagai Pelatih Baru
Widodo Cahyono Putro resmi jadi pelatih baru Arema FC (Foto: Arema FC)
A
A
A

MALANG - Manajemen Arema FC resmi menunjuk Widodo Cahyono Putro sebagai pelatih kepala. Ia diikat dengan kontrak hingga akhir Liga 1 2023-2024 untuk menggantikan Fernando Valente yang dipecat.

General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi menyebut, figur pelatih lokal menjadi pilihan utama di tengah rentang waktu yang tersisa bagi Singo Edan. Hal ini untuk mengantisipasi risiko dan mempercepat waktu adaptasi pelatih dengan tim.

Widodo Cahyono Putro (Foto: PSSI)

"Artinya di waktu yang ada ini kami harus memiliki opsi-opsi strategis, pelatih lokal dipilih karena dari sisi adaptasi mungkin tidak butuh waktu lama," ucap Inal -sapaan akrabnya, saat dikonfirmasi pada Jumat (9/2/2024).

Penunjukkan Widodo sebagai pelatih kepala menggantikan Valente juga karena faktor komunikasi dan dukungan pemain sendiri. Sebab, jika pelatih asing ditunjuk lagi, manajemen melihat ada kendala bahasa dan penyampaian yang perlu ekstra diterjemahkan oleh pemain.

"Demikian juga dengan komunikasi dengan pemain, ini yang penting. Karena harus kita akui, proses adaptasi kalau dengan pelatih asing itu tidak membutuhkan waktu yang singkat. Pergantian ini juga didukung oleh pemain,” tukas Inal.

Sebelumnya, Manajemen Arema FC resmi memecat Valente sebagai pelatih kepala. Rentetan hasil buruk diduga menjadi penyebab manajemen tim kebanggaan masyarakat Malang ini resmi memberhentikan pria asal Portugal itu.

Halaman:
1 2
      
