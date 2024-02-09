Breaking News: Arema FC Resmi Tunjuk Widodo C Putro Jadi Pelatih Baru!

MALANG - Arema FC langsung mengumumkan Widodo Cahyono Putro sebagai pelatih baru di sisa Liga 1 2023-2024. Ia menggantikan posisi Fernando Valente yang baru dipecat beberapa jam lalu.

Manajer tim Arema FC, Wiebie Dwi Andriyas, membenarkan informasi manajemen langsung bergerak cepat usai memecat Valente, dan merekrut Widodo. Menurutnya, mantan gelandang Timnas Indonesia itu akan menjadi pelatih dan memimpin pertandingan di sisa Liga 1 2023-2024.

“Di situasi seperti ini manajemen harus bergerak cepat, pilihan akhirnya jatuh pada Widodo Cahyono Putro yang akan memimpin tim,” ungkap Wiebie, Jumat (9/2/2024).

Widodo dipilih sebagai pelatih kepala karena dinilai memiliki karakter kuat untuk menangani tim. Terlebih, saat ini Arema FC membutuhkan figur yang memiliki karakter untuk mengangkat prestasi tim demi bisa lepas dari zona degradasi.

“Alasannya yang pertama adalah karakter dan pengalaman, kami menilai coach Widodo adalah figur pelatih yang memiliki karakter serta pengalaman, tentu tidak lain hal ini dilakukan sebagai upaya agar Arema FC bisa lepas dari zona degradasi,” terang Wiebie.

Sebelumnya, Manajemen Arema FC resmi memecat Valente sebagai pelatih kepala. Rentetan hasil buruk diduga menjadi penyebab manajemen tim kebanggaan masyarakat Malang ini resmi memberhentikan pria asal Portugal itu.