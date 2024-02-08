Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Posisi Belum Aman dari Zona Degradasi, Kim Jefri Kurniawan Berambisi Bawa PSS Sleman Bangkit

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |11:44 WIB
Posisi Belum Aman dari Zona Degradasi, Kim Jefri Kurniawan Berambisi Bawa PSS Sleman Bangkit
PSS Sleman kala berlaga. (Foto: PSS Sleman)
A
A
A

SLEMAN – Kapten PSS Sleman, Kim Jeffrey Kurniawan, berambisi bawa timnya bangkit di Liga 1 2023-2024. Pasalnya, posisi PSS Sleman masih belum aman di zona degradasi saat ini.

Saat ini, Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman- masih ada di peringkat ke-14 dari 18 kontestan Liga 1 2023-2024. Dengan begitu, mereka ada di peringkat ke-5 terbawah sampai pekan ke-24. PSS total baru mengoleksi 27 poin.

PSS Sleman

Kim pun cukup mengkhawatirkan dengan posisi timnya saat ini yang masih dekat dengan zona degradasi. Jadi, PSS harus segera melakukan sederet evaluasi agar lebih baik ke depan.

Dalam laga terdekat, PSS Sleman akan melawan Persita Tangerang. Laga itu akan dimainkan di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada 27 Februari 2024.

“Mumpung masih ada jeda waktu panjang, kami harus bisa ambil tiga poin di pertandingan-pertandingan selanjutnya,” kata Kim Kurniawan, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (8/2/2024).

Halaman:
1 2
      
