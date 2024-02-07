Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tegas! Gelandang Timnas Iran Sebut Tujuannya Kalahkan Qatar dan Yordania di Piala Asia 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |13:45 WIB
Tegas! Gelandang Timnas Iran Sebut Tujuannya Kalahkan Qatar dan Yordania di Piala Asia 2023
Timnas Iran punya tujuan utama mengalahkan Qatar dan Yordania di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
DOHA - Gelandang Timnas Iran, Saeid Ezzatolahi, menegaskan timnya bertujuan mengalahkan Timnas Qatar di semifinal Piala Asia 2023. Setelah itu, Team Melli ingin menekuk Timnas Yordania di partai final Piala Asia 2023.

Iran memasuki pertandingan ini dengan memenangkan enam pertandingan terakhir melawan Qatar, termasuk kemenangan 1-0 di babak penyisihan grup Piala Asia 2015. Namun, Ezzatolahi enggan rekan-rekannya meremehkan sang tuan rumah.

Timnas Iran vs Timnas Jepang

“Kami punya rekor bagus melawan tim Qatar dan ini bisa membantu kami secara psikologis saat menghadapi mereka," kata Ezzatolahi, dikutip dari laman resmi AFC, Rabu (7/2/2024).

Pemain berusia 27 tahun itu yakin konsentrasi akan menjadi kunci bagi Iran untuk mengalahkan juara bertahan Qatar. Karenanya, pemain klub Denmark Vejle Boldklub itu mengingatkan rekan setimnya untuk melupakan kemenangan atas Timnas Jepang di perempatfinal dan fokus untuk menghadapi The Maroons.

“Sangat penting bagi kami untuk mengalihkan fokus dari kemenangan 2-1 melawan Jepang. Kami memerlukan konsentrasi penuh untuk pertandingan besok melawan Qatar,” jelas Ezzatolahi.

“Terus memikirkan pertandingan Jepang bisa menimbulkan masalah. Kami telah melakukan sesi latihan, mengidentifikasi kesalahan pada pertandingan Jepang, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Saya yakin kami berkonsentrasi penuh dan bersiap menghadapi tantangan melawan Qatar," tambahnya.

