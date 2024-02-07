4 Top Skor Euro Sepanjang Masa, Nomor 1 Cristiano Ronaldo!

EMPAT top skor Euro sepanjang masa menarik untuk di bahas. Cristiano Ronaldo berada di posisi teratas pada daftar tersebut.

Megabintang Al Nassr itu tercatat sudah mencetak 14 gol bersama Timnas Portugal. Jumlah itu tentu bisa terus bertambah menyusul performa apik Selecao da Quinas jelang gelaran Euro 2024.

Kali ini Okezone akan membahas empat top skor Euro sepanjang masa. Siapa saja? berikut daftarnya

4. Antoine Griezmann (7 Gol)





Pertama ada nama Antoine Griezmann yang menjadi ujung tombak di Timnas Prancis. Griezmann tercatat sudah mencatatkan 127 caps bersama Les Bleus.

Sebanyak 11 diantarnya dimainkan di ajang Euro. Eks penyerang Barcelona itu kini berada di urutan keempat sebagai pencatak gol terbanyak sepanjang masa Euro dengan koleksi tujuh gol.

3. Alan Shearer (7 Gol)

Berikutnya ada legenda sepakbola Inggris, Alan Shearer. Dia berada sejajar dengan Antoine Griezmann pada daftar top skor sepanjang masa Euro dengan koleksi tujuh gol.

Alan Shearer tercatat bermain sebanyak sembilan kali di ajang Euro. Sementara untuk Timnas Inggris, legenda Newcastle United itu sudah bermain sebanyak 63 pertandingan.