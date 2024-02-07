Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Top Skor Euro Sepanjang Masa, Nomor 1 Cristiano Ronaldo!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |12:53 WIB
4 Top Skor Euro Sepanjang Masa, Nomor 1 Cristiano Ronaldo!
Cristiano Ronaldo sudah mencetak 14 gol bersama Timnas Portugal di ajang Euro (Foto: Reuters)
A
A
A

EMPAT top skor Euro sepanjang masa menarik untuk di bahas. Cristiano Ronaldo berada di posisi teratas pada daftar tersebut.

Megabintang Al Nassr itu tercatat sudah mencetak 14 gol bersama Timnas Portugal. Jumlah itu tentu bisa terus bertambah menyusul performa apik Selecao da Quinas jelang gelaran Euro 2024.

Kali ini Okezone akan membahas empat top skor Euro sepanjang masa. Siapa saja? berikut daftarnya

4. Antoine Griezmann (7 Gol)


Pertama ada nama Antoine Griezmann yang menjadi ujung tombak di Timnas Prancis. Griezmann tercatat sudah mencatatkan 127 caps bersama Les Bleus.

Sebanyak 11 diantarnya dimainkan di ajang Euro. Eks penyerang Barcelona itu kini berada di urutan keempat sebagai pencatak gol terbanyak sepanjang masa Euro dengan koleksi tujuh gol.

3. Alan Shearer (7 Gol)

Berikutnya ada legenda sepakbola Inggris, Alan Shearer. Dia berada sejajar dengan Antoine Griezmann pada daftar top skor sepanjang masa Euro dengan koleksi tujuh gol.

Alan Shearer tercatat bermain sebanyak sembilan kali di ajang Euro. Sementara untuk Timnas Inggris, legenda Newcastle United itu sudah bermain sebanyak 63 pertandingan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184102//cristiano_ronaldo-w23l_large.jpg
Cristiano Ronaldo Dianggap Beban Usai Portugal Dua Kali Menang Sembilan Gol saat CR7 Absen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184057//cristiano_ronaldo_dan_lionel_messi_sama_sama_memecahkan_rekor_baru-jFEJ_large.jpg
Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Pecahkan Rekor: Tampil di 6 Edisi Piala Dunia Beruntun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183968//timnas_portugal-hLd8_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Portugal vs Armenia 9-1, Hungaria vs Republik Irlandia 2-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183508//cristiano_ronaldo-HuVy_large.jpg
Kronologi Cristiano Ronaldo Dapat Kartu Merah saat Timnas Portugal Kalah 0-2 dari Irlandia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645481/timnas-indonesia-u22-menanti-kedatangan-marselino-ferdinan-hgj.webp
Timnas Indonesia U-22 Menanti Kedatangan Marselino Ferdinan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/pemain_timnas_portugal_dan_club_brugge_carlos.jpg
Profil dan Biodata Carlos Forbs, Pemain Portugal Pakai Nomor Keramat Cristiano Ronaldo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement