Shin Tae-yong Kalahkan Jurgen Klinsmann meski Miliki Gaji Lebih Rendah saat Tangani Timnas Korea Selatan!

SHIN Tae-yong mengalahkan Jurgen Klinsmann meski memiliki gaji lebih rendah saat menangani Timnas Korea Selatan. Ketika membesut Timnas Korea Selatan pada 2017-2018, Shin Tae-yong dikabarkan menerima 425 ribu euro atau sekira Rp7,17 miliar per tahun.

Jumlah itu kalah jauh dari nominal yang diterima pelatih asal Jerman, Jurgen Klinsmann. Pelatih 59 tahun itu dikontrak Federasi Sepakbola Korea Selatan (KFA) dari 27 Februari 2023 hingga 31 Juli 2026.

(Jurgen Klinsmann gagal bawa Korea Selatan juara Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Menurut laporan jurnalis Korea Selatan, Steve Han, Jurgen Klinsmann mendapat gaji USD2,2 juta atau setara Rp34,5 miliar per tahun. Tak sampai di situ, mantan pelatih Timnas Jerman di Piala Dunia 2006 ini juga menggunakan staff yang superbanyak, yakni 35 orang!

“Klinsmann dikabarkan mendapat gaji USD2,2 juta per tahun oleh KFA. Ia didukung 35 orang. Itu adalah staff terbesar Timnas Korea Selatan yang pernah ada ketika mengikuti turnamen,” tulis Steve Han di akun Twitter-nya, @realsetvescores.

Lantas, apa pencapaian Jurgen Klinsmann selama kurang lebih satu tahun membesut Timnas Korea Selatan? Sejauh ini belum ada pencapaian apa pun yang dicetak mantan juru taktik Timnas Amerika Serikat tersebut.

Lolosnya Korea Selatan ke semifinal Piala Asia 2023 juga tak layak mendapatkan apresiasi. Sebab, berdasarkan materi pemain yang dimiliki seperti Kim Min-jae, Lee Kang-in, Hwang Hee-chan dan Son Heung-min, gelar juara merupakan keharusan bagi Korea Selatan.