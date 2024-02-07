Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia 2023: Targetkan ke Final, Pelatih Korea Selatan Kecewa Timnya Dikalahkan Yordania

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |08:37 WIB
Piala Asia 2023: Targetkan ke Final, Pelatih Korea Selatan Kecewa Timnya Dikalahkan Yordania
Pelatih Timnas Korea Selatan, Jurgen Klinsmann (Foto: Reuters)
A
A
A

AL RAYYAN – Pelatih Timnas Korea Selatan, Jurgen Klinsmann, mengaku kecewa berat usai disingkirkan Yordania di semifinal Piala Asia 2023. Namun, juru taktik asal Jerman itu tak menampik bahwa Yordania pantas menjadi pemenang dan berhak lolos ke final.

Taeguk Warriors -julukan Korea Selatan- kalah 0-2 dari Yordania di semifinal Piala Asia 2023 yang digelar di Stadion Ahmed bin Ali, Al Rayyan, Qatar, Selasa (6/2/2024) malam WIB. Gol-gol kemenangan Yordania dicetak oleh Yazan Al Naimat dan Mousa Al Tamari.

Hasil ini membuat Yordania lolos ke final Piala Asia 2023 atau untuk pertama kalinya, sementara Korea Selatan memperpanjang puasa gelar Piala Asia sejak 1960. Di final, Yordania akan menghadapi juara bertahan Qatar atau Iran yang baru akan bertanding malam ini.

Usai disingkirkan Yordania, Jurgen Klinsmann kecewa berat karena sejatinya Korea Selatan punya target lolos sampai ke final Piala Asia 2023. Di lain hal, pelatih 59 tahun itu menyadari bahwa Yordania tampil lebih baik ketimbang anak asuhnya sehingga pantas menang.

“Kami punya target besar mencapai final, tapi Jordan pantas mendapatkan kemenangan ini. Mereka pantas melaju ke final. Mereka bermain lebih agresif dibandingkan kami," kata Klinsmann, dikutip dari laman resmi AFC, Rabu (7/2/2024).

“Saya sangat kecewa dan saya sangat marah karena kami seharusnya bisa tampil lebih baik. Pembicaraan kami sebelum pertandingan adalah bahwa kami harus memenangkan pertarungan kami. Tapi kami nyaris tak ada di 30-35 menit pertama. Jordan lebih menginginkannya dan mereka menunjukkannya," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/50/1645487/oleksandr-usyk-resmi-lepas-sabuk-wbo-fabio-wardley-naik-takhta-isq.webp
Oleksandr Usyk Resmi Lepas Sabuk WBO, Fabio Wardley Naik Takhta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/striker_timnas_indonesia_u_22_mauro_zijlstra.jpg
Mauro Zijlstra Pecah Telur! Gol Debutnya Bikin Netizen Heboh
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement