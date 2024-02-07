Piala Asia 2023: Targetkan ke Final, Pelatih Korea Selatan Kecewa Timnya Dikalahkan Yordania

AL RAYYAN – Pelatih Timnas Korea Selatan, Jurgen Klinsmann, mengaku kecewa berat usai disingkirkan Yordania di semifinal Piala Asia 2023. Namun, juru taktik asal Jerman itu tak menampik bahwa Yordania pantas menjadi pemenang dan berhak lolos ke final.

Taeguk Warriors -julukan Korea Selatan- kalah 0-2 dari Yordania di semifinal Piala Asia 2023 yang digelar di Stadion Ahmed bin Ali, Al Rayyan, Qatar, Selasa (6/2/2024) malam WIB. Gol-gol kemenangan Yordania dicetak oleh Yazan Al Naimat dan Mousa Al Tamari.

Hasil ini membuat Yordania lolos ke final Piala Asia 2023 atau untuk pertama kalinya, sementara Korea Selatan memperpanjang puasa gelar Piala Asia sejak 1960. Di final, Yordania akan menghadapi juara bertahan Qatar atau Iran yang baru akan bertanding malam ini.

Usai disingkirkan Yordania, Jurgen Klinsmann kecewa berat karena sejatinya Korea Selatan punya target lolos sampai ke final Piala Asia 2023. Di lain hal, pelatih 59 tahun itu menyadari bahwa Yordania tampil lebih baik ketimbang anak asuhnya sehingga pantas menang.

“Kami punya target besar mencapai final, tapi Jordan pantas mendapatkan kemenangan ini. Mereka pantas melaju ke final. Mereka bermain lebih agresif dibandingkan kami," kata Klinsmann, dikutip dari laman resmi AFC, Rabu (7/2/2024).

“Saya sangat kecewa dan saya sangat marah karena kami seharusnya bisa tampil lebih baik. Pembicaraan kami sebelum pertandingan adalah bahwa kami harus memenangkan pertarungan kami. Tapi kami nyaris tak ada di 30-35 menit pertama. Jordan lebih menginginkannya dan mereka menunjukkannya," imbuhnya.