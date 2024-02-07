Arya Sinulingga Konfirmasi Timnas Indonesia U-23 Takkan Lakoni Laga Uji Coba Lawan Malaysia U-23

Timnas Indonesia U-23 tak jadi lawan Malaysia U-23 dalam laga uji coba jelang Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 dipastikan takkan melawan Malaysia U-23 di laga uji coba jelang Piala Asia U-23 2024. Sebab menurut pemaparan anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, saat ini Garuda hanya akan melawan tim asal Timur Tengah selama persiapan menghadapi Piala Asia U-23 2024 di Qatar nanti.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- akan melawan Malaysia, Arab Saudi, dan Tajikistan dalam laga uji coba. Laga itu dikabarkan akan berlangsung pada 18-26 Maret 2024.

Arya mengatakan Timnas Indonesia U-23 memang diagendakan akan menjadi laga uji coba. Namun, dia pastikan bukan melawan Malaysia, tetapi tim-tim asal Timur Tengah.

"Malaysia kayaknya tidak di daerah timur tengah. Malaysia tidak masuk," kata Arya di Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Lebih lanjut, Arya Sinulingga mengatakan Timnas Indonesia U-23 pun akan di agendakan pemusatan latihan (TC) di luar negeri. Namun, dia belum bisa memastikan kapan TC dan uji coba itu akan berlangsung.